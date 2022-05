Luka Tudor asegura que Eduardo Berizzo está “muy cerca” de ser el próximo entrenador de la Roja

Siguen los rumores y opciones en torno a quién puede ser el próximo entrenador de la selección chilena, perfil para el cual surgió en las últimas horas el nombre de Eduardo Berizzo.

En la edición de este jueves de Los Tenores, Luka Tudor planteó que el “Toto” está “muy, pero muy cerca de ser el DT de la Roja”, despertando el comentario por parte de los otros panelistas en esta jornada, Jean Beausejour y Rodrigo Hernández.

“Es un muy buen nombre. Al “Toto” no lo puse como nombre antes porque uno lo veía como inalcanzable y que tenía la pretensión de volver a Europa. Es un nombre espectacular”, aseguró el “Tenor Mundialista” ante la opción de Eduardo Berizzo para que dirija a Chile. Concepto no menor, considerando que Jean Beausejour fue parte del plantel nacional cuando el ex DT de O’Higgins fue ayudante técnico de Marcelo Bielsa.

Los antecedentes de Eduardo Berizzo

Según lo publicado por La Tercera, el nombre del trasandino interesa en la ANFP por “ser uno de los principales herederos del método de trabajo de Marcelo Bielsa” y que el entrenador “tiene el deseo de vivir en Chile”.

Cabe recordar que el campeón del fútbol chileno con O’Higgins, logro inédito en la historia de los rancagüinos, se encuentra sin trabajo luego de haber sido cesado de su cargo en la selección de Paraguay el año pasado.

Habrá que estar pendiente si lo planteado por Luka Tudor cobra validez, considerando que Gustavo Quinteros es otra de las alternativas que tiene Pablo Milad para que se haga cargo del “Equipo de Todos” tras la salida de Martín Lasarte.