Juan Martín Lucero: “Es un orgullo como club que en la selección chilena se fijen en Gustavo Quinteros”

El delantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, se refirió en la previa al duelo del sábado ante Coquimbo Unido a las opciones que tiene su técnico, Gustavo Quinteros, de ser el entrenador de la selección chilena.

“Si se lo nombra es porque se lo ha ganado, se lo merece. Ha hecho un gran trabajo en el club y en su carrera, es un gran técnico. Si se lo vincula con la selección, se ha ganado ese lugar. Si toma esa decisión, no estoy muy al tanto. Para nosotros es un orgullo como club que se fijen en nuestro técnico. Si decide asumir o no, es una cuestión muy personal de él“, comentó el delantero argentino, que no quiso elucubrar en torno a una posible salida del DT.

“Ha marcado una tendencia importante en el club, una línea de juego y de equipo. Si se va, sería una pérdida muy importante, pero son sólo rumores. Gustavo Quinteros es muy importante para nosotros, dolería, pero todavía no pasó a mayores“, enfatizó Juan Martín Lucero.

Juan Martín Lucero y el presente de Colo Colo

Siendo el plantel con más goles anotados y que menos ha recibido en el Torneo Nacional 2022, además de tener las opciones aún de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, el goleador albo disfruta del momento del club.

“Nos sentimos muy contentos por el desempeño del equipo. No es una presión, sino una responsabilidad seguir por este camino. Estamos en un club grande y tenemos que pelear en todos los torneos posibles“, aseguró el goleador del equipo, quien ya lleva 9 goles en la temporada.

“Estoy muy contento con mi presente. Los goles siempre son lo que marcan a un delantero, me siento muy bien acá en el club. Y lo de Lima (el penal perdido ante Alianza Lima), son cosas que pasan. Si me vengo abajo por algo así sería poco profesional”, explicó.

Además, se mostró tranquilo pese al recargado calendario que los tendrá jugando ante Coquimbo Unido el sábado y luego visitando a River Plate por Copa Libertadores el próximo jueves. “Hay varios días de descanso entre cada partido. Con juegos cada 3 días y viajes en el medio se siente un poco más, pero con 4 días el cuerpo lo asimila distinto. Es cuestión del cuerpo técnico para decidir si rotará o no”, cerró el “Gato Goleador”.