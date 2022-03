Brayan Cortés: “Espero que en la Generación Dorada sigan jugando, son un gran aporte para nosotros”

El portero de la selección chilena, Brayan Cortés, comentó tras la derrota en San Carlos de Apoquindo ante Uruguay, comentó la situación en torno al momento de la Generación Dorada y cómo tomó el haber reemplazado a Claudio Bravo.

“Hay buena relación. Uno mentalizado en rendir y andar bien. No me hago el cartel de reemplazante, no me tiro flores. Solo busco aprovechar cada oportunidad, no soy quien para reemplazar a nadie”, aseguró tras haber atajado contra Uruguay y valoró el tener la opción de quien fue el que más chances tuvo de jugar tras el capitán de la Roja.

“Eso demuestra el trabajo que estoy haciendo. Quiero aportar siempre y seguir disfrutando, pretendo estar cada vez que se pueda”, comentó el portero de Colo Colo.

Brayan Cortés y el futuro de la Generación Dorada

El iquiqueño espera que los “viejos rockeros” sigan en los próximos partidos de la Roja. “Es un privilegio, espero sigan jugando y son un gran aporte para nosotros. Feliz de contar con ellos. Nos han dado muchos en la historia, ojalá pase”, comentó junto con destacar el aporte que hacen a los más jóvenes.

“Siempre se transmite la responsabilidad y te aportan un granito de arena que uno recibe de la mejor manera”, comentó junto con resumir el sentir del plantel de la selección chilena y una eventual partida de Martín Lasarte.

“Más que nada tranquilidad, estamos dolidos y eso todo Chile lo sabe (…) Agradecido de contar con él y su cuerpo técnico, solamente darle las gracias”, cerró.