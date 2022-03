Fabián Estay y la receta para ganarle a Brasil: “Hay que ser defensivamente aplicados, pero eso no significa jugar atrás”

En una nueva edición de “Incondicionales de la Roja”, tuvimos como invitado estelar en los estudios de ADN a Fabián Estay, que anticipó junto a Carlos Costas y Rodrigo Sepúlveda el partido entre la selección chilena y Brasil.

Al respecto, fue optimista de lo que puede hacer Chile en el Maracaná. “Esperemos al menos no perder, pero en un partido puede pasar cualquier cosa (…) Chile es un equipo competitivo. Me hubiera gustado que Brereton hubiera estado de 9, pero Vargas conoce la liga. Me hubiera gustado la línea de 3 con Vegas atrás. Medel tiene que romper para copar el mediocampo, como Marcelo Díaz”, apuntó el ex seleccionado nacional, que apeló a su experiencia contra el Scratch.

Fabián Estay le ganó dos veces a Brasil jugando por la Roja: en la Copa América 1993, en Cuenca, y en el estadio Nacional por las clasificatorias a Corea Japón 2002. Por lo mismo, entregó su receta. “Hay que tratar de no tener errores. Cuando les ganamos en Cuenca y en el Nacional les quitamos la pelota. Allá hay que jugar con mucho respeto, pero no echado atrás”, puntualizó.

Los que pueden aportar desde México

Como permanente comentarista del fútbol azteca, tiene bien vistos a los futbolistas de la Roja que militan en la Liga MX y entregó elogiosos conceptos para Joaquín Montecinos.

“Ha caído muy bien, ha sido titular e importante en el equipo. Me gustaría verlo, aunque a veces juega muy al límite y en eliminatorias es complicado eso. Otro que anda bien es Víctor Dávila, se tira atrás y tiene mucho gol. Lo importante es que hay alternativas. Hay que ser defensivamente aplicado, pero eso no significa jugar atrás”, aseguró el exvolante.

De todas formas, recalcó las capacidades de la “Generación Dorada”. “Esta selección tiene los jugadores y la calidad, hay que ser inteligente. Ha tenido momentos lúcidos contra ellos. Los chicos deben entrar de la mejor manera posible para que esta generación juegue su último gran Mundial”, explicó.