Los volantes nacionales Charles Aránguiz y Erick Pulgar arribaron a Chile durante la mañana de este martes para sumarse al plantel de La Roja y retomar los entrenamientos de cara al próximo partido contra Brasil por Clasificatorias.

Ambos mediocampistas llegaron juntos al Aeropuerto de Santiago provenientes de Europa y, sin emitir algún comentario, se dirigieron en silencio al hotel de concentración, donde los esperan el resto de sus compañeros de la Selección chilena.

El dispar presente de Aránguiz y Pugar en Europa

El “Príncipe” integra el plantel nacional con mucho rodaje en el Bayer Leverkusen. De hecho, el ex Universidad de Chile aportó con una asistencia en el último duelo del cuadro alemán contra Wolfsburgo, el domingo pasado.

Muy por el contrario es la realidad que vive Pulgar en Turquía. El ex Universidad Católica no sumó minutos el pasado fin de semana con Galatasaray y no ha tenido participación con su club, quedando relegado en la banca de suplentes.

Con Charles Aránguiz y Erick Pulgar en tierras chilenas, La Roja se prepara para enfrentar a Brasil este jueves 24 de marzo a las 20:30 horas. Luego, se medirá contra Uruguay el próximo martes 29 de marzo a partir de las 20:30 horas nuevamente.