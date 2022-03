Luis Jiménez, atacante de Palestino, volvió a ser considerado por el entrenador de Chile, Martín Lasarte, para disputar las últimas dos fechas de Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

Durante la jornada de este miércoles, el “Mago” se refirió a su convocatoria en La Roja y expresó su deseo de ir a la Copa del Mundo. “Estoy feliz y con mucha ilusión de poder clasificar al Mundial. Son dos partidos importantes y difíciles, pero somos conscientes que lo podemos lograr. Vamos con mucha fe a jugar nuestra posibilidad”, señaló.

Entre los duelos que deberá afrontar la Selección chilena está la visita a Brasil, en donde el plantel nacional nunca ha podido ganar. Ante este desafío, Luis Jiménez indicó que “siempre hay una primera vez, en el fútbol hoy en día no hay grandes diferencias, está mutando, son once contra once, Chile tiene buenas armas para pararse de igual a igual y salir con una victoria de Brasil por primera vez”.

Además, el jugador de 37 años anticipó el choque de Palestino con Colo Colo por la séptima fecha del Torneo Nacional 2022. “Estamos concentrados y motivados porque enfrentamos a un rival importantes. Es un buen partido para volver al triunfo. Ojalá se nos pueda dar”, concluyó.