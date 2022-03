DT del Blackburn Rovers aseguró que Ben Brereton “no está demasiado lejos” de su recuperación física

En Inglaterra, Blackburn Rovers sigue con tanta o más preocupación que la selección chilena respecto al proceso de recuperación física de Ben Brereton.

Durante este miércoles, el técnico del cuadro inglés, Tony Mowbray, actualizó el momento que vive “Big Ben”, manteniendo la incertidumbre en torno a si podrá estar para la última fecha doble de las clasificatorias sudamericanas a Qatar 2022.

En conversación con la señal oficial de Blackburn Rovers, su entrenador aseguró que “Ben Brereton no está demasiado lejos de su recuperación”, despertando la ilusión de los hinchas nacionales”.

🗣️ TM: "Is it as simple as Brereton not there to take the chances? Hopefully Ben isn't too far away, Dack too."#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 10, 2022