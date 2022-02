Durante este miércoles, Martín Lasarte y Francis Cagigao visitaron el Estadio Sausalito en Viña del Mar para analizar la posibilidad de que el recinto sea la sede para el duelo entre Chile y Uruguay por Clasificatorias.

De acuerdo a información del periodista Diego Peralta, el técnico de la Roja y el director deportivo inspeccionaron la cancha y su primera impresión habría sido positiva.

🇨🇱 [AHORA] Martín Lasarte, Director Técnico de la Selección Chilena, llegó al Estadio Sausalito de Viña del Mar para inspeccionar la cancha, en compañía de Francis Cagigao. Se evalúa el recinto viñamarino para recibir a Uruguay. Su primera impresión fue positiva @goolazoradio pic.twitter.com/KckGRKT0lH — Diego Peralta (@PeraltaFifa) February 23, 2022

En conferencia de prensa, Cagigao descartó que los jugadores hayan solicitado que no se utilice el Monumental. “En ningún momento los jugadores o alguien de la federación han dicho que no quieren jugar en el Monumental. Es verdad que jugadores y técnicos mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha, pero no es un problema de ahora”, explicó.

Además, el directivo se refirió al estado de la cancha de San Carlos de Apoquindo, lo que dificulta su elección para el compromiso. “En los últimos partidos los jugadores sintieron el calor de los aficionados, pero estamos en una situación que conocemos todos, ya que la cancha no está en sus mejores condiciones. Hemos hablado con “Tati” (José María Buljubasich) y la situación es la que es. Hay que buscar una alternativa”, aseguró.

De todos modos, el español manifestó que aún no hay ninguna cancha descartada para el trascendental partido de la selección chilena.

A la espera de la definición del estadio, el partido entre Chile y Uruguay en el cierre de las Clasificatorias a Qatar 2022 está programado para el próximo lunes 29 de marzo a las 20:30 horas de nuestro país.