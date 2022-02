ANFP reconoce que aún no define la sede para el duelo entre Chile y Uruguay

Francis Cagigao explicó en conferencia de prensa que que aún no está definida la sede para el último duelo como local, el 28 de marzo, entre Chile y Uruguay por una serie de factores a considerar.

“En ningún momento los jugadores o alguien de la federación han dicho que no quieren jugar en el Monumental. Es verdad que jugadores y técnicos mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha, pero no es un problema de ahora. Aquí en Chile hay problemas con las canchas. No tenemos el Estadio Nacional, pero dado las mejoras del estadio no puede ser“, planteó el Director Deportivo.

En ese sentido, tampoco dio una preferencia en particular por San Carlos de Apoquindo. “En los últimos partidos que hemos jugado los jugadores sintieron el calor de los aficionados, pero estamos en una situación que conocemos todos, ya que la cancha no está en sus mejores condiciones. Hemos hablado con “Tati” (José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica) y la situación es la que es. Hay que buscar una alternativa, no hay ninguna cancha descartada“, apuntó en relación al estado del césped en Las Condes.

En función de lo planteado por el directivo, el estadio Sausalito sigue corriendo con opciones para ser la sede del choque entre Chile y Uruguay, tal como informó ADN Deportes.

El balance de Francis Cagigao al momento de la Roja

En lo deportivo, el hispano defendió la labor de Martín Lasarte en la banca nacional. “Antes de ir al futuro hay que ir al pasado y todo tiene consecuencias. Martín Lasarte llega aquí en febrero con Chile sexto en la tabla, fuera de los puestos directos de clasificación. Este cuerpo técnico que tiene la misión de llegar al próximo mundial, pero Chile no jugó el anterior, y tiene otra tarea de la regeneración progresiva de la selección. El balance hasta ahora es positivo, porque si es algo que le pedíamos era llegar vivos a la última fecha FIFA“, sostuvo.

Al margen de lo de Ben Breteton, se expresó en torno a los que han tenido problemas físicos desde la última fecha, con nombres claves como los de Eugenio Mena, Charles Aránguiz y Erick Pulgar.

“Tuvimos la lesión de Eugenio que tuvo una microrotura en la misma zona que Ben Brereton. No competía desde noviembre, su recuperación va por buen camino. Charles va entrando progresivamente, esperemos que esté este sábado, Erick jugó 63 minutos con el Galatasaray, esperemos que vaya teniendo más minutos, tanto como uno como el otro son jugadores de máxima importancia. Estamos a mitad de camino, falta un mes antes de la fecha FIFA, esperamos que no haya más lesiones”, rogó el Director Deporivo Nacional.