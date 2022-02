Mary Valencia, la goleadora de la Roja que no puede jugar por Chile: “No entiendo por qué”

La selección chilena sub 20 disputará este viernes su primer partido amistoso oficial del año cuando enfrenten a Costa Rica desde las 18:30 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso. Ahí estará como nominada Mary Valencia, quien tiene una particular historia.

Mary llegó a nuestro país el 2014 junto a su madre en busca de mejores oportunidades laborales. Completó su etapa escolar en la Quinta Región y allí comenzó su aventura futbolística a nivel amateur. Luego fue reclutada por la escuela de fútbol de Jorge Ormeño, hasta llegar a Santiago Wanderers.

Con 19 años recién cumplidos se mudó a Santiago Morning: “Me llamó Paula Navarro, y ahora vivo en un hotel. Mi mamá sigue trabajando en Viña del Mar y desde allá sigue mi carrera junto a los profesores que tuve“, comentó Mary Valencia en conversación con ADN Deportes.

Definida como una delantera veloz, fuerte y con olfato de gol, Mary Valencia se lució este miércoles marcando tres goles en la victoria a puertas cerradas en Quilín por 5 a 1 sobre Costa Rica, selección que se prepara para ser anfitriona del Mundial de la categoría.

La atacante celebró sus conquistas, pero con un sinsabor que le mantiene incómoda: mientras no se nacionalice, no puede representar oficialmente a nuestro país. “Inicié mis el trámite apenas cumplí cinco años en Chile (el 2019) pero aún no prospera, no entiendo por qué. Ahora me están ayudando en la selección, ojala resulte. Yo me formé como jugadora acá y quiero representar al país y retribuir el buen trato que me han dado”, señala.

La atacante destaca, además, que nunca ha tenido problemas en el medio nacional por ser de raza negra. Sus objetivos con jugar por la Roja en el próximo sudamericano de la categoría, durante abril en Chile, y ganar “todos los campeonatos que disputemos esta temporada con Santiago Morning”. A más largo plazo, su meta es llegar a un club extranjero.