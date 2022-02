Gonzalo Jara rechazó críticas a la selección chilena: “Le exigimos que le gane a Argentina y lo hemos hecho solo una vez” 

El exjugador de la Roja Gonzalo Jara se refirió al actual momento de la selección chilena, que mantiene chances de ir al Mundial de Qatar, pero debe enfrentar a Brasil y Uruguay por las últimas dos fechas de las Clasificatorias.

El futbolista de Coquimbo Unido reconoce que la realidad de la Roja no es la más idónea, pero rechaza las críticas al equipo de Martín Lasarte. “Obviamente no estamos en la mejor situación, o en la que querríamos estar. Lo importante es que cuando se tuvo que ir a ganar a Bolivia, lo pudieron hacer. Quizás con Argentina se pudo hacer algo más, pero le exigimos que le gane y lo hemos hecho solo una vez. Creo que no hay que ser tan duros con las críticas”, manifestó el zaguero.

El jugador de 36 años agregó que “nuestra historia futbolística nos muestra que hemos estado más fuera de los Mundiales que dentro. Tuvimos una generación dorada y unos años que fueron brillantes, pero nos quedamos fuera de Rusia”, recordó.

De todas maneras, el exseleccionado nacional confía en el plantel de “Machete” de cara a los próximos desafíos. “Tenemos una cantidad de jugadores donde el entrenador se puede dar el gusto de cambiar el sistema. Creo mucho en esta selección, porque no ha sido fácil para ellos”, aseguró.

El bicampeón de América también resaltó la participación de Brayan Cortés en el duelo ante los altiplánicos por Clasificatorias. “No me sorprendió. Lo conozco y es un arquero de equipo grande. Le tocó la oportunidad de jugar y tuvo una actuación muy buena”, comentó Jara.

Sin embargo, el portero fue amonestado y no podrá jugar ante Brasil, lo que se suma a la lesión sufrida por Claudio Bravo ante Argentina. A pesar de esta situación, Gonzalo Jara sostuvo que los jugadores de la selección chilena deben estar listos en caso de que les toque representar al país.

“Los jugadores tienen que entender que el que está, tiene que estar preparado para jugar, y creo que todos lo ven de la misma manera. Sabemos que a Alexis, Arturo, Gary o Charles no los podemos reemplazar, por lo que te pueden entregar. De todas maneras, los jugadores que están tienen un alto nivel y rendimiento. No tengo duda de que al que le toque estar, lo va a hacer de la misma forma”, concluyó.