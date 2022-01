Lasarte mostró preocupación por Eugenio Mena y afirmó que “Gabriel Suazo nos da una gran tranquilidad”

Martín Lasarte, entrenador de la Selección chilena, dialogó este domingo en rueda de prensa y se refirió a la situación de Eugenio Mena, una de las grandes dudas de cara al decisivo partido entre Chile y Bolivia por las Clasificatorias.

El “Keno” está junto al plantel de La Roja pero no fue considerado para el encuentro ante Argentina al no estar al 100% físicamente. Ahora, para el cotejo en La Paz, “Machete” no aseguró su titularidad.

“Mena llegó de su segunda semana de trabajo en Racing con una pequeña sensación negativa. Cuando empieza a acelerar en las carreras largas siente alguna sensación que es complicada”, explicó el técnico uruguayo.

“La confianza y la tranquilidad te la va dando el seguir entrenando. Tenemos preocupación de que termine lesionado. Aún quedan algunos días más para ver en qué condición llega”, aseguró el estratega de la Selección chilena.

Ante una posible baja de Eugenio Mena, Martín Lasarte valoró la opción de Gabriel Suazo para ser el lateral izquierdo. “Gabriel fue llamado por una situación de emergencia anteriormente y lo hizo bien, luego participó de un microciclo con muchos jóvenes y anduvo bien. En su ingreso con Argentina lo volvió a ratificar”, agregó el charrúa.

“Si Eugenio no está al 100%, Gabriel nos da una gran tranquilidad. Lo hemos visto maduro, sereno y confiado”, concluyó el DT de La Roja.