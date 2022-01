Joaquín Montecinos anticipa el duelo contra Argentina: “Da lo mismo si jugamos en Santiago o Calama, hay que ganar”

Este martes se confirmó la nómina de la selección chilena para enfrentar a Argentina y Bolivia por las Clasificatorias a Qatar 2022. Uno de los convocados por Martín Lasarte es Joaquín Montecinos, que ya fue parte de la lista en los partidos ante Paraguay y Ecuador.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el atacante de Audax Italiano se refirió a su citación y a los duelos que tendrá la Roja para llegar al Mundial de Qatar.

“Tenemos la deuda pendiente de pelear por ese cupo. Vamos a ir ganar para tener ese lugar que queremos todos”, declaró el jugador. Actualmente, la selección chilena ocupa el sexto puesto de las Clasificatorias a Qatar 2022, a un punto del acceso directo a la cita planetaria.

En cuanto al tema de la altura en el duelo ante Argentina, Montecinos no cree que sea decisivo el próximo 27 de enero. “Vamos a jugar muy tarde, por lo que la cancha pierde ese factor. No creo que sea tanto. Lógicamente hay que aprovechar la localía como sea. Da lo mismo si jugamos en Santiago o en Calama, hay que ir a ganar”, manifestó el seleccionado.

Por otro lado, el futbolista de 26 años le bajó el perfil a la ausencia de Lionel Messi ante Chile. “Independiente de que venga o no, lo más importante somos nosotros y tenemos que sacar la tarea adelante ganando el partido”, aseguró el jugador.

Una ausencia que sí lamenta el jugador de Audax Italiano es la del mediocampista de la selección chilena Arturo Vidal. El “King” solo podrá disputar el último partido clasificatorio ante Uruguay, debido a la suspensión de tres fechas recibida por parte de la Conmebol.

“Estamos hablando de un futbolista que le ha entregado muchísimo a la selección, además de tener una carrera increíble a nivel de clubes. Nos da una experiencia única. La selección tiene tremendos jugadores y vamos a tener que suplir su baja trabajando en equipo”, apuntó.

El atacante itálico añadió que “tenemos que tener la mentalidad ganadora que Vidal nos ha demostrado”.

Montecinos no ha definido su futuro

El futbolista de 26 años ha manifestado en diferentes ocasiones su intención de ir a jugar al extranjero. El todavía jugador de Audax Italiano tuvo un destacado año en el torneo local y la selección, por lo que despertó el interés de clubes de otras ligas.

En cuanto a esta situación, el atacante aclara que “todavía hay chances de salir, no hay nada cerrado todavía. En cualquier momento se puede llegar a un acuerdo. El club ya sabe lo que quiero y mi representante también“, comentó.

De todas maneras, Joaquín Montecinos manifiesta que estará tranquilo en cualquier de los escenarios posibles. “Estoy preparado para lo que venga. Si me quedo en Audax Italiano, me quedo feliz, y si me voy, también”, finalizó .