Martín Lasarte en la previa del duelo ante Paraguay: “Lo único que hemos hecho, es a todos darnos vida”

Este jueves por la tarde, comenzará una nueva jornada doble de partidos por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, fecha donde Chile deberá medirse ante Paraguay en Asunción y Ecuador en Santiago.

En la previa del viaje de La Roja hacia Asunción para enfrentar el primer partido de la fecha doble, el entrenador de la Selección Chilena de Fútbol, Martín Lasarte, enfrentó a los medios de comunicación, instancia donde aclaró varios temas.

Uno de ellos fue la nominación de Gabriel Suazo, “Nicolás (Díaz) está con alguna duda de cara al partido, nos parecía que era demasiada temeridad al no estar al 100%, por lo que debíamos citar a otro compañero (Suazo)”, esgrimió.

Respecto al duelo de este jueves, Lasarte dijo que “Paraguay es un muy bien equipo, en Copa América nos ganaron bien, por tanto vamos a buscar las herramientas que nos permita mantener el juego que tuvimos en los últimos partidos”, sostuvo.

“La fecha triple (de octubre) fue muy dura, la verdad fue un hecho que debería ser revisado en el futuro. En la medida que se puedan acortar los tiempos para los desplazamientos, todo ayuda. Me llama la atención la cantidad de futbolistas con problemas en todas las selecciones”, complementó Martín Lasarte.

“Machete” tuvo palabras para la llegada de Guillermo Barros-Schelotto a la banca de la Selección Paraguay de Fútbol “estamos hablando de un entrenador con mucho prestigio. Siempre tiene una pauta de poco trabajo, pero hay otras cosas que sí aportan, energías diferentes, discursos distintos y eso hace que el futbolista esté más concentrado y más motivado”, argumentó.

Sobre posibles nuevas nominaciones, Lasarte insistió en que “consideramos cada fin de semana a un montón de jugadores del medio local, los considero a todos”.

Y respecto a la posibilidad de que Erick Pulgar llegue al duelo ante Ecuador, Lasarte aseveró que “nosotros lo citamos para poder hacer una evaluación exacta, nuestra, para ver en qué condición está. Somos optimistas, lo veo cada día un poquito mejor y podría llegar al partido con Ecuador, soy optimista”, aseveró.

Ya casi al cierre de la conversación, Martín Lasarte hizo un análisis sobre su desempeño a cargo de La Roja “cuando no consigo los objetivos que me trazo me duele, me golpea, el primer día”, sostuvo.

“Necesito tener un tiempo para pensar, aprendí a no tomar decisiones en caliente, y esa sensación a veces uno lo termina transmitiendo. No vendo humo, y lo único que hemos hecho es a todos darnos vida, tenemos vida, pensábamos que estábamos muertos, quizá del exterior no nos estaban considerando y hoy lo tienen que hacer”, cerró Martín Lasarte, entrenador de la Selección Chilena de Fútbol.