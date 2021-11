Ben Brereton: “Jugar en Chile me produce grandes sensaciones”

Ben Brereton arribó a Chile este lunes para incorporarse al plantel de la Selección chilena. El delantero de Blackburn Rovers llega, nuevamente, en un gran momento goleador en Inglaterra. “Big Ben” mantiene la ilusión intacta con La Roja, así lo expresó antes de viajar a nuestro país.

“Toda la experiencia en Chile me ha ayudado mucho. Estoy muy agradecido por ello y ha sido genial ir allí y jugar para Chile. Estoy sonriendo dentro y fuera de la cancha y jugar en Chile me produce grandes sensaciones”, reveló el atacante en diálogo con BBC Sport Lancashire.

El ariete de 22 años aseguró que “cuando me pongo la camiseta de Chole es un gran honor. Es genial representar al país de mi madre y su familia”.

Además, Ben Brereton recordó la experiencia que fue para él jugar en suelo nacional. “Al ir a Chile por segunda vez me sentí realmente como en casa. Los jugadores son brillantes conmigo. Aunque la mayoría no habla inglés, todos los muchachos me han incluido y hay una gran unión en el equipo”, mencionó el delantero.

De cara a los próximos dos duelos de La Roja por Clasificatorias, el jugador de Blackburn Rovers afirmó que “toda la plantilla está trabajando duro todos los días. Tenemos que concentrarnos porque estos dos partidos son realmente importantes.

