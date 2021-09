Martín Lasarte no descartó usar a Arturo Vidal de “9” ante Colombia: “Es muy polivalente”

En la conferencia de prensa previa al duelo de Chile ante Colombia, Martín Lasarte sorprendió con una posible variante táctica para enfrentar el desafío en Colombia: usar a Arturo Vidal de centro delantero.

Todo, claro, ante la baja por suspensión de Eduardo Vargas, lo que le quita variantes al equipo en ofensiva. “Es una baja importante, confiamos muchísimo en él. Ha repuntado mucho en lo deportivo. Tenemos alternativas similares en la posición, pero también podríamos buscar a algún futbolista que juegue como falso centro delantero”, aseguró el entrenador.

Es en ese contexto que Martín Lasarte no descartó disponer a Arturo Vidal directamente en el ataque. “Jugó como falso nueve en Barcelona, es el goleador del equipo y es muy polivalente. Es una posibilidad. La otra es contar con alguno de los delanteros como Morales, Jiménez y Valencia“, planteó “Machete”.

En el diálogo con los medios, el entrenador de la Roja aseguró que Charles Aránguiz es la única duda que tiene por molestias físicas.

“Tiene un golpe más allá del cansancio, pero somos optimistas de que pueda competir. Es el único que está con alguna duda. Vamos a esperar hasta último momento, pero creemos que vamos a contar con todo el grupo“, explicó ante la consulta de ADN Deportes.

Martín Lasarte, más allá de la variante táctica de Arturo Vidal

La posibilidad de contar con el “Rey Arturo” comandando la ofensiva nacional ante Colombia es una chance que maneja ante la abierta necesidad de sumar puntos para no perder terreno en la lucha por ir al Mundial de Qatar 2022.

“Si tomamos la triple fecha desde el inicio, tenemos la obligación de rescatar algo, pero necesitamos más de un punto. Tres puntos nos darían más oxígeno. Pero primero hay que hacer un buen partido. Un empate no es malo, pero nos gustaría ganar“, aseguró Martín Lasarte.

Puntualizó también que el conocimiento que tiene de la Roja el DT rival, Reinaldo Rueda, no es tema. “Hemos hablado de las características de Colombia en sí mismo y el lugar del partido, ningún otro comentario. Rueda tiene una referencia que puede tener. La podrá aprovechar pero no la hemos manejado de alguna manera puntual“, zanjó el uruguayo, quien sigue creyendo en la opción de clasificar.

“Si no, no hubiera venido. La realidad es esta. Somos optimistas. Un resultado positivo importante nos daría una seguridad que de cara al gol no estamos teniendo. Eso nos haría más eficaces”, cerró Martín Lasarte.

