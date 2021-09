Javier Castrilli cuestionó que no le cobraran el penal a Chile: “El VAR terminó convalidando el daño, ¿para qué está?”

El ex árbitro internacional Javier Castrilli cuestionó que se no se haya cobrado como penal la falta en el área sobre Arturo Vidal en la derrota de Chile ante Brasil.

“Para mi es un penal claro, la imagen es elocuente. Arturo se frena y Casemiro lo toca arriba y abajo. Si lo cobran en la mitad de la cancha ¿por qué no lo cobran dentro de la cancha? Es gravisimo, este tipo de cosas llaman poderosamente la atención y alimenta las suspicacias“, expresó en conversación con ADN Deportes.

“El VAR terminó convalidando el daño, ¿para qué está? Siempre la operatoria del VAR descubre el pelo en la leche a favor de los equipos brasileros y casos contundentes lo pasan por alto. Parece que nos están tomando el pelo. Acá hay intereses en juego”, insistió Javier Castrilli respecto al posible penal.

En la transmisión de ADN TV, puedes revisar a continuación la secuencia de la falta que no fue cobrada para Chile.

Además, en la charla, Javier Castrilli fustigó las capacidades del juez del encuentro, el peruano Diego Haro.

“Ha demostrado que no tiene la jerarquía para garantizar que las reglas se cobren de manera igualitaria. Hay árbitros que no entienden el juego. Haro siquiera fue a ver el monitor”, cerró el ex juez argentino.