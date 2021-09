Robbie Robinson confirmó que se tomará un tiempo “para evaluar a cuál selección voy a representar”

Durante la noche de este miércoles, a horas del encuentro frente a La Roja frente a Brasil por las Clasificatorias, desde la ANFP comunicaron que Robbie Robinson fue desconvocado de la Selección por “razones personales”.

La situación se produjo luego que el delantero chileno oriundo de Estados Unidos no se sumara a los últimos entrenamientos del combinado nacional, de cara al duelo frente al “Scratch” de este jueves.

Tras la confirmación por parte de la ANFP, el propio Robbie Robinson explicó sus razones, sin antes dar las gracias a todo el plantel por la recepción que tuvo. Lo hizo a través de un mensaje en inglés y español en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de @laroja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado“, expresó el delantero del Inter Miami.

Sin embargo, manifestó que “en este momento, he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a @intermiamicf a llegar a los playoffs”.

Según indicó el Inter de Miami en su sitio web oficial, junto con confirmar su desconvocatoria de La Roja, “el chileno estadounidense de 22 años, elegible para ambas selecciones nacionales, ha decidido regresar por considerar su lealtad al fútbol internacional“.

Esto se condice con lo que planteó el mismo delantero, dado que su conjunto busca quedar entre los 10 primeros de la Major League Soccer (MLS).