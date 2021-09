Martín Lasarte alabó a Eduardo Vargas: “Se lo ha visto bien, muy fibroso. Ojalá pueda materializarlo en goles”

En la conferencia de prensa previa al duelo con Brasil, Martín Lasarte tuvo la opción de conversar en torno a los “nombres propios” que tiene esta selección chilena.

Uno en los cuales se detuvo fue en Eduardo Vargas, de quien contó una particular anécdota. “Hace 10 o 15 días, un compañero de él me decía “que bueno que tenemos a ese delantero nuevo” y se refería a Vargas”, contó entre risas “Machete”.

“Se lo ha visto bien en Copa Libertadores, muy delgado y fibroso. Ya lo había demostrado en Copa América, está renovado y con otra confianza. Ojalá pueda materializarlo en goles“, profundizó Martín Lasarte en torno a Eduardo Vargas.

Otro de los atacantes a los cuales se refirió el entrenador uruguayo es Robbie Robinson, de quien hizo una comparación respecto a lo que vivió Ben Brereton.

“Es medio parecido a lo de Ben. Está en ese período de adaptación. Le hemos visto buenas cosas, esperemos que ojalá se adapte y aúne su personalidad con lo físico y técnico al momento que pueda ser productivo al momento de entrar a la cancha”, aseguró el técnico de 60 años.

Martín Lasarte y las ausencias

Aunque al técnico charrúa de la Roja no le gusta hablar de quienes no están, no pudo evitar referirse a la ausencia de Alexis Sánchez, quien quedó al margen de la citación por problemas físicos.

“Nos afecta, pero no podemos instalarnos en la lamentación. Tenemos que encarar como podemos. Lo más importante es que se pueda recuperar. No he hablado con él en los últimos días, creo que está trabajando diferenciado. Esperemos que este mes le de para que esté en octubre“, expresó un esperanzado entrenador nacional.

Por lo mismo, la duda está en cómo va a armar la delantera ante Brasil considerando que no tiene ni a Alexis Sánchez ni a Ben Brereton. “Casi nada (entre risas). Hemos pensado en más de una idea. En algún caso tenemos algo para el inicio y otro para el desarrollo. Repetiremos algunas coordinaciones de ataque y ahí veremos la decisión”, apuntó Martín Lasarte, pensando en quién será el acompañante de Eduardo Vargas en el ataque.

Otra de las dudas, más allá del duelo ante Brasil, está en la falta de laterales que pudieran reemplazar a Mauricio Isla y Eugenio Mena si estuvieran ausentes ante Ecuador y Colombia.

“Citamos lo que nos pareció conveniente. No veo el partido de Quito como uno para laterales de recorrido. Y en Colombia es lo mismo, por la humedad. Desde ese lugar, pensamos en futbolistas de otras características (…) Veo complicado repetir a los once jugadores del partido con Brasil ante Ecuador”, justificó Martín Lasarte.

¿Dónde ver el partido Chile y Brasil?

Te invitamos a seguir este compromiso en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo, además del relato de Manuel Fernández y los comentarios de Cristián Arcos.

Además, desde las 19:00 horas tendremos la previa del partido junto a Los Tenores a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live.