La alegría de Luciano Arriagada tras su nominación a La Roja para Copa América: “Sin duda es un sueño hecho realidad”

Varias sorpresas dejó la nómina de la Selección Chilena que disputará la Copa América en Brasil, entre ellas el llamado al joven delantero de Colo Colo Luciano Arriagada.

Por ello, y luego de conocer su convocatoria, el atacante albo no ocultó su alegría por el llamado y aseguró que es un sueño hecho realidad. “Me tomó en un momento feliz de mi carrera, vengo de hacer dos goles en Colo Colo, estoy muy feliz por la nominación, no me lo esperaba para nada, pero muy feliz”, señaló.

“Sin duda es un sueño hecho realidad, el hecho de estar al lado de grandes jugadores como lo son los de la Generación Dorada, es un sueño el solo hecho de estar ahí. Voy a tratar de agarrar toda la experiencia que me transmitan e ir absorbiendo todos los conceptos que me den”, agregó el delantero.

Recordemos que Luciano Arriagada ha anotado en los últimos dos partidos de Colo Colo de forma consecutiva (ante Huachipato y Deportes La Serena), y será alternativa para Martín Lasarte.