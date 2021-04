La confesión de “La Jefa”: El especial partido que Carla Guerrero disputará ante Canadá en los Juegos Olímpicos

Luego de la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, la Selección Chilena Femenina fue sorteada en el Grupo E, donde deberá medirse ante Japón, Gran Bretaña y Canadá.

Precisamente ante las norteamericana, Carla Guerrero vivirá un especial compromiso ya que volverá a encontrarse con la jugadora Christine Sinclair, con quien mantiene una curiosa anécdota.

En conversación con el sitio oficial de la FIFA, “La Jefa” explicó la relación que tiene con Sinclair. “Me avergüenza decir que la mordí en un amistoso hace unos años. Espero que nuestros caminos se crucen en Tokio 2020 y que ella acepte mis disculpas y podamos intercambiar camisetas“, manifestó.

Este incidente se produjo en un torneo realizado en Brasil en el año 2013. “Yo era mucho más joven entonces. Me puse un poco nerviosa y no sé qué me pasó“, indicó, agregando que “me dije a mí misma: ‘¡Qué he hecho!’ Me sentí absolutamente terrible y quise pedir perdón, pero no pude hacerme entender“.

Ya en lo que son los Juegos Olímpicos como tal, la defensora nacional anticipó lo que será su participación en la cita de los cinco anillos y lo que esperan realizar en el certamen. “Queremos ir allí a competir, no solo a participar. El objetivo es llegar a la fase eliminatoria, nunca se sabe lo que puede pasar. El fútbol es impredecible. Algunos de los mejores equipos del mundo no lo han logrado, por lo que podría ser nuestro momento. Nos hemos preparado bien hasta ahora”, afirmó.