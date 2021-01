El día que Juanma Lillo conversó con Los Tenores: “Es para sentirse orgulloso todo lo que hizo la selección chilena”

El 14 de junio de 2019 se dio inicio a la Copa América de Brasil, donde la selección chilena, vigente campeón en ese entonces, quedó en el cuarto lugar tras caer en la definición frente a Argentina.

En esa oportunidad, Los Tenores conversaron con Juan Manuel Lillo, nombre que actualmente suena con fuerza para llegar al banco de La Roja, y esto fue lo que dijo en aquella ocasión.

Recambio en Chile

Sobre los nuevos valores que se alzaron en la selección, Lillo hizo una comparación entre Chile y España, asegurando que los más experimentados dejaron alta la vara, y que quienes vayan apareciendo deben seguir e incluso superar el nivel de los más maduros.

“Son tan buenos que se lo han puesto complejo a los recambios. (Haciendo referencia a España) Ahora también nos costará mucho hacer relevos. Yo creo que en Chile también va a pasar eso. Valoren a todos aquellos“, señaló.

“Es fácil caer en la tentación de decir que mal estamos haciendo las cosas. Pero es porque hay que reconocer el nivel elevado de esos futbolistas. Los que vengan deben seguir formándose igual y cuando aparezcan con una edad más madura tendrán la posibilidad de reemplazar a esos muchachos“, afirmó el español.

Su paso por La Roja

También se refirió a su paso por la selección chilena entre 2015 y 2016, descartando algún quiebre durante su estancia. “Yo no vi nada que hiciera pensar que pasaba algo raro. Yo puedo obviar, pero mentir no. No percibí nada. Es más, gente que se respalda dentro de la cancha así y defiende los colores de su país de esa manera, no vi en muchos lados. Ustedes estaban muy orgullosos de la selección chilena”, indicó.

Finalmente Lillo alabó a Sampaoli y entregó detalles de distintos clubes que se mostraron interesados en contar con él. “Tras salir de Chile, tuvimos una reunión con Chelsea, después con la Lazio y acabamos en Sevilla. Cuando llegó la selección nacional, era un plano más local y no calzaba ahí. Yo estoy muy agradecido de Jorge y sigo manteniendo contacto con él”.