Francisco Sierralta se confiesa: “No hay felicidad más grande que jugar por la selección”

Su cuarto partido consecutivo como titular disputó el pasado fin de semana el defensor chileno Francisco Sierralta con la camiseta del Watford, donde se ha vuelto un pilar fundamental en el esquema de Xisco, DT del equipo.

Por esta razón, el club le realizó una breve entrevista al formado en la UC, donde deja en claro el orgullo que siente al defender la selección chilena y sus ganas de seguir aportando en el cuadro inglés.

“Fui a jugar por la selección y ahí me conocieron un poco más. Cuando volví no estaba jugando y eso se comentaba mucho. Ahora que estoy jugando, igual comentan, pero no es algo que mire mucho. Trato de jugar, disfrutar y así puedo jugar muchos partidos, y yo soy el más contento“, señaló.

“Es un tremendo orgullo ser chileno, es un país que me representa en todo sentido. Es un país que no la ha tenido fácil, y jugar en Inglaterra representando a Chile o cada vez que voy a la selección es un orgullo. No hay felicidad más grande que jugar por la selección, y cada vez que juego por Watford represento a mi país“, afirmó el defensor.

En su siguiente desafío, el Watford se enfrentará al Barnsley, compromiso en el que buscarán ratificar su buen momento, y donde Sierralta asoma como titular.