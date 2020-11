Eduardo Vargas tras no ser convocado a la “Roja”: “Hoy no me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá”

Durante esta jornada, el delantero chileno Eduardo Vargas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Mineiro.

En la ocasión, el futbolista nacional se refirió a su exclusión de la nómina de la “Roja” para las clasificatorias, asegurando que trabajará para volver a defender la camiseta nacional, y manifestó que apoyará a la selección desde Brasil.

“Es mentira que yo llamé (para no estar). Chile tiene muy buenos jugadores adelante, hoy no me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá y trabajando para llegar a una posible nueva convocatoria“, señaló.

También comentó su relación con el técnico del cuadro “Galo”, Jorge Sampaolí, indicando que el casildense ha sacado su mejor versión. “Nuestra relación es muy buena, él sacó lo mejor de mí como jugador y también como persona. Hablé con él, me quería aquí, siempre me dio confianza y estoy a disposición del equipo para dar lo mejor de mí”, afirmó.

Finalmente, “Turboman” anticipó lo que espera de su paso por Brasil, aseverando que espera anotar muchos goles, y que lucharán por levantar el título del Brasileirao. “Espero marcar muchos goles con esa camiseta. Soy un jugador que viene siempre al área y voy a intentar dar lo mejor de mí para marcar muchos goles”, sostuvo.

“Tenemos la oportunidad de ganar ese título y vengo. El equipo tiene muchas ganas de ganar este campeonato y la verdad es que este es el momento. No hay que dar un paso atrás, los equipos están muy unidos y no podemos relajarnos. Con buenas actuaciones creo que podemos convertirnos en campeones”, sentenció Vargas.