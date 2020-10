Ítalo Díaz por la nominación de sus hijos Paulo y Nicolás a la “Roja”: “Es una gran alegría verlos ahí”

Cuando Reinaldo Rueda entregó la nómina de la Roja para el inicio de las clasificatorias al Mundial de Qatar, inmediatamente llamó la atención la presencia de los hermanos Paulo y Nicolás Díaz. El primero, a esta altura un habitual en las nóminas y que ha defendido a la Roja en las anteriores clasificatorias, la Copa Confederaciones y la última Copa América. El menor, de sólo 21 años, si bien ha pasado por selecciones menores, aún no debuta en la adulta.

Si esto último ocurre, ambos se transformarían en los séptimos hermanos en defender la selección chilena en su historia. Y los primeros en más de 20 años, desde que Cristián y Víctor Hugo Castañeda compartieran en la notable ruta hacia la Copa del Mundo de Francia ’98.

Pero aún hay más. Si “Nico” juega algún partido de clasificatorias, podrían marcar otro hito. Pues no sólo lo habrán hecho ambos, sino además un tercer integrante de su familia: su padre Ítalo Díaz.

También defensa, Ítalo jugó por la Roja en la clasificatoria para el Mundial de 2002. Su gran campaña en Cobreloa en 2001, con una muy buena Copa Libertadores, le valió ser nominado por el DT Pedro García. Y sólo jugó un partido, curiosamente ante Uruguay.

Pero fue debut y despedida para el ex Osorno y Audax, porque un autogol suyo en la portería defendida por Sergio Bernabé Vargas sentenció el partido, que terminó 1-0 para los charrúas. Y Díaz salió reemplazado a los 57 minutos. Fue su única actuación por Chile.

Igual, Ítalo la recuerda con cariño, en conversación con ADN. “Es lo más lindo que viví y nadie me lo va a quitar. Algo que recordaré por todos los años que me quedan de vida, es haber defendido esa camiseta y haber cantado el himno nacional. Independiente del resultado, eso queda”, recalca el ex zaguero, que se retiró en 2009 y hoy tiene 59 años.

A esta altura, prefiere ver el lado positivo de las cosas. Especialmente tras el duro accidente que sufrió unos años atrás, mientras trabajaba. Una caída de unos 4 metros de altura, que le causó un duro golpe en la cabeza y, con el tiempo, secuelas neurológicas y varias complicaciones, tanto motoras como para hablar con fluidez. Pero zafó de milagro, de a poco avanza en una lenta recuperación, se mantiene activo dentro de sus limitaciones y, lo principal, hoy puede contarlo.

Y seguro más importante aún, también puede ver a sus hijos consolidarse en el fútbol y en la selección. “Me siento feliz por ellos, especialmente por Nicolás, porque es su primera convocatoria a la adulta. En cambio, Paulo ya lleva más tiempo jugando en la Roja. Es una gran alegría verlos ahí y lo importante es disfrutar estos lindos momentos que nos da el fútbol”, comenta papá Díaz, agradecido.

Sobre el partido de este jueves en el Centenario, precisamente ante el rival que él enfrentó hace casi dos décadas, Ítalo tiene claro que sus retoños “saben que tienen que pintarse la cara y salir a la guerra, porque estos partidos son difíciles, importantes, con jugadores de gran nivel en ambos equipos”. ¿Y les habrá dado algún consejo? “La verdad no. Nunca hablamos de los partidos, sólo les deseo mucha suerte, que lo hagan bien y que disfruten”, cerró, orgulloso, el padre de Paulo y Nicolás Díaz.