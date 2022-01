Bárbara Riveros: “Pucón es único por su gente, espero dar lo mejor de mí”

En el regreso del Ironman 70.3 de Pucón tras dos años, una de las grandes atracciones de la prueba es la participación de la mejor exponente del triatlón chileno en su historia: Bárbara Riveros.

La “Chika” ya llegó a nuestro país y conversó con ADN Deportes desde Curarrehue, donde está realizando su cuarentena preventiva de cara a la competencia del domingo 9 en la Región de la Araucanía.

“Fue súper difícil concretar el viaje, no lo teníamos en mente. Hace más de dos años que no estaba en Chile, extrañaba mucho Pucón. Estoy contenta de apoyar el evento en su regreso. Mi sueño es aportar una piscina a la comunidad por todo lo que nos han entregado en estos años”, comenzó diciendo Bárbara Riveros, quien no pierde la ilusión de prontos avances en la infraestructura deportiva para Pucón.

“Ha costado que salga adelante por la pandemia y la crisis económica, pero esperemos que a lo mejor a fin de año ya podamos ver la piscina para que las nuevas generaciones y gente de edad pueda usarla“, explicó la deportista de 34 años.

Las dificultades de Bárbara Riveros

En la conversación con ADN Deportes, la pentacampeona de “la carrera más linda del mundo” aseguró que la meta de obtener otra vez el título no está dentro de sus prioridades.

“Mi primera expectativa es dar lo mejor de mí. No preparamos específicamente esta prueba, estaba entrenando en Suiza, en altura y con -20 grados. No pude pedalear afuera. Como todos los años, he tenido algunas adversidades y sé que tendré que sacar lo mejor de mí. La experiencia me juega a favor, pero vienen chicas muy bien preparadas para esta competencia”, planteó.

“Tendré que ser muy inteligente. Estoy con ganas de disfrutar esta fiesta y darle una alegría a la gente. No pude prepararme con mi bicicleta porque la tenía en Chile. Hay muchas cosas que se suman, pero decidimos que haremos lo que esté a nuestro alcance. Veremos cómo resolver las dificultades que se me presenten en la carrera”, explicó al momento de puntualizar las complicaciones técnicas.

Las particularidades de la edición 2022

Producto de la pandemia, los organizadores restringirán los lugares en los cuales la gente podrá observar la prueba a lo largo de la ciudad. Falta de público a la que se refirió Bárbara Riveros.

“Una de las grandes experiencias sin ambiente fueron los Juegos Olímpicos en Tokio, fue otra dinámica pero salió adelante y fue una fiesta. Lo que más lamento es que a los extranjeros que vienen a competir siempre les he hablado de la gente que apoya y no podrán ver eso en sí. Pucón es único por su gente. Me focalizo igualmente en lo importante que el evento se vuelva a realizar”, enfatizó quien en Japón completó sus cuartos Juegos Olímpicos.

Tras ello, redefinió sus metas deportivas y, de cara al arranque competitivo del 2022, el Ironman 70.3 de Pucón asoma como un paso importante para lo que vendrá en el año.

“Nuestro gran objetivo con mi entrenador es ir a una distancia más larga y clasificar a Hawai, que generalmente es en octubre. Es el doble de lo que es Pucón: son 3,8 km de nado, 180 km en bicicleta y 32 km de trote. Primero hay que clasificar, pero llegar a correrlo es nuestra meta. La idea es hacerlo por varios años. Pucón es un paso para eso, aunque requiere un entrenamiento más de velocidad y estar más fino, pero lo que busco es reencontrarme con mi gente, la energía que te da más allá del podio”, sentenció.