Macarena Salazar: “He entrenado cada vez más fuerte, espero llegar de la mejor manera al Ironman de Pucón”

La triatleta Macarena Salazar se prepara para afrontar una de las primeras competencias del año 2022 deportivo en nuestro país: el Ironman 70.3 de Pucón.

Tras 1.086 días de ausencia, la ciudad de la Región de la Araucanía volverá a albergar el evento y la deportista nacional irá por su tercera participación.

Con la misión de revalidar el tercer puesto que logró en 2019, Macarena Salazar explicó cómo se ha ido preparando para la prueba del 9 de enero.” Corrí una carrera 3/4 hace poco, ya con la idea de prepararme para este Ironman y me he sentido cada vez mejor, además he entrenado cada vez más fuerte por lo que espero llegar de la mejor manera”, comentó la deportista de 26 años.

Las dificultades a superar por Macarena Salazar

El desafío no pasa sólo por el recorrido de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote, sino también por recuperar el ritmo deportivo que “cortó” el covid-19.

“Durante la pandemia he podido entrenar de manera normal, pero con menores niveles de carga debido a la falta de competencias. Pero cuando volvieron estas durante el 2021 me he ido consolidando cada vez más“, aseguró quien competirá junto a sus hermanos José Pablo y Catalina.

A ellos se suman grandes referentes de la disciplina como Bárbara Riveros, Felipe van de Wyngard e importantes invitados del extranjero. “Ya tuvimos en otros años a Lionel Sanders compitiendo, alguien muy experimentado, pero que venga ahora también Javier Gómez Noya y poder verlo en Pucón es algo increíble para quienes competimos”, planteó la deportista oriunda de Santiago.