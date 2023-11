Un hermoso video de un niño palestino en el primer día de tregua en la Franja de Gaza se difunde en las redes sociales. El menor de edad se muestra alegre por el inicio de la tregua humanitaria. Su mensaje recalca que no escucha el paso de los aviones de guerra ni las bombas que lanza Israel.

El pequeño celebra que “no hay sonidos de los aviones” y luego se pregunta “¿pueden escucharlo?”, en referencia al silencio en la Franja de Gaza. El niño agrega que “es la tregua. Cuando escuché sobre la tregua, me puse realmente feliz”. Más de 13.000 personas ya fueron asesinadas en el enclave palestino.

El niño sonríe mientras en el video y dice que “la tregua es temporal, solamente por cuatro días”. El menor de edad luego le habla a Dios y dice que “rezaré para que esta tregua mejore nuestras condiciones y se vuelva permanente”. El pequeño luego recuerda el silencio que hay en Gaza.

En su mensaje comenta que “juro que la vida es preciosa de esta forma, sin el sonido de los drones”. El niño cierra el registro aclarando que “me puse muy feliz, juro que estoy muy feliz”. El video fue subido en Instagram y luego difundido por el medio digital Middle East Eye.

A child from Gaza expresses his happiness that there are no sounds of Israeli bomb planes and drones anymore, brought about by the temporary truce agreed upon by Israel and Hamas for four days pic.twitter.com/Bp7bGZu4Fs

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 24, 2023