Sin lugar a dudas las redes sociales son utilizadas por la gran mayoría de las personas en su día a día. Sin embargo, emplear de manera excesiva las plataformas puede provocar consecuencias en los usuarios.

Tal fue el caso que le sucedió a Taylor Little, una joven de 21 años que sufrió de adicción a las redes sociales en su adolescencia y que ahora encabeza una demanda en contra de cuatro de las principales empresas tecnológicas del mundo.

Mediante una entrevista con la BBC, Taylor Little, originaria de Colorado, en Estados Unidos, reveló que con las redes sociales “me vi literalmente atrapada por la adicción a los 12 años. Y no recuperé mi vida en toda mi adolescencia”.

Según reveló la norteamericana, su adicción a las plataformas de internet provocaron que a su corta edad tuviese varios intentos de suicidio, además de la depresión que las redes sociales causaron en ella.

Frente a ello, Taylor y cientos de familias norteamericanas están demandando a cuatro de las compañías tecnológicas más importantes del mundo por poner en manos de niños productos altamente adictivos y perjudiciales. Por el momento, las empresas demandadas son: Meta, propietaria de Facebook e Instagram, TikTok, Google y Snap Inc.

La adicción a las redes sociales

De acuerdo con el relato de Taylor Little, antes de tener su primer celular era una persona deportista, activa y extrovertida que participaba en actividades como la danza y el teatro. Sin embargo, desde que tuvo su primer smartphone, todo eso cambió.

“Si me quitaban el teléfono, era como tener síndrome de abstinencia. Era insoportable. Literalmente, cuando digo que era adictivo, no quiero decir que me creara un mal hábito. Quiero decir que mi cuerpo y mi mente lo ansiaban”, contó.

En ese sentido, la norteamericana comentó que la primera notificación de redes sociales en la que hizo clic fue en la página de autolesiones de otra persona. “Cuando tenía 11 años, hice clic en una página y me apareció eso sin ninguna advertencia. No, no lo busqué. No lo pedí. Todavía puedo verlo. Tengo 21 años y todavía puedo verlo”, expresó.

Por otro lado, Taylor relató lo que significó para ella ver contenidos relacionados a la imagen corporal y los trastornos alimenticios. “Era como una secta. Se sentía como una secta. Te bombardean constantemente con fotografías de un cuerpo que no puedes tener sin morir”, describió.

La respuesta de las compañías

Durante la semana pasada, los demandantes recibieron una buena noticia luego de que el juez dictaminara que las empresas no podían ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión, para bloquear la demanda.

Frente a las demandas, algunas de las compañías involucradas han respondido, exceptuando TikTok. Por su parte, Meta dijo que “queremos asegurar a todos los padres que tenemos sus intereses en el corazón en el trabajo que estamos haciendo para proporcionar a los adolescentes experiencias seguras y de apoyo en línea”.

Google expresó que “las acusaciones en estas denuncias simplemente no son ciertas. Proteger a los niños a través de nuestras plataformas siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo”.

Mientras que Snapchat dijo que “fue diseñada para eliminar la presión de ser perfecto. Examinamos todo el contenido antes de que pueda llegar a una gran audiencia para evitar la propagación de cualquier cosa que pueda ser perjudicial”.