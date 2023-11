Comienza ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras inicio de la tregua entre Israel y Hamás

Este viernes comenzó la tregua entre Israel y Hamás, la cual durará por cuatro días, y donde se intercambiarán rehenes, además del primer alto al fuego desde el inicio del conflicto.

Según consigna El País, ambos bandos han respetado casi en su totalidad el acuerdo y no se han registrado ataques, aunque sí pequeños incidentes, luego de que un soldado israelí atacara e hiriera a 15 desplazados que intentaban volver a la zona norte de la Franja de Gaza.

A través del paso fronterizo de Rafah, controlado por Egipto, comenzó el ingreso de cientos de camiones con ayuda humanitaria, elementos que irán en pos de los civiles palestinos afectados en Gaza.

El convoy trasladará artículos de primera necesidad como medicamentos, combustible y gas.

En detalle, el combustible y el gas irán destinados a las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU, como hospitales, los que solo funcionan con generadores debido a que en la zona roja del conflicto no hay suministro eléctrico.

“Esto fue aprobado por el Gobierno israelí como parte de la pausa y en el marco de la liberación de los rehenes, según lo acordado con Estados Unidos y con la mediación de Catar y Egipto”, señaló el ejército israelí.

En tanto, la Media Luna Roja Palestina, similar a la Cruz Roja, ha afirmado haber recibido ya dos ambulancias y 85 camiones con combustible.

