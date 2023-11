La Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó cinco ataques de Israel contra hospitales en la Franja de Gaza. El hecho se produjo el domingo 5 de noviembre, cuando los bombardeos impactaron a cinco recintos hospitalarios del enclave palestino. Los impactos causaron al menos ocho personas muertas y 174 heridos.

El organismo denunció en la red social X que con los ataques de Israel “todos los hospitales sufrieron daños”. La ONU precisó que “entre ellos había un hospital infantil (Rantisi), cuya sala de oncología resultó dañada”. Los civiles en Gaza aseguran hace semanas que los bombardeos israelíes afectan a centros médicos y ambulancias.

La ONU reiteró su llamado a un alto al fuego y la protección de civiles y personal médico. El organismo multinacional recalcó su exigencia de que se respete la norma internacional humanitaria. La propia Naciones Unidas había alertado de “claras violaciones” a la ley humanitaria en Gaza.

Israel mantiene sus ataques sobre la Franja de Gaza desde el 6 de octubre. Su primer ministro, el ultraderechista Benjamin Netanyahu, aseveró que la campaña militar es un éxito. El polémico gobernante israelí comentó que luego de su guerra contra Hamas asumirán el control y la seguridad del enclave.

WHO documented 5 attacks on 5 hospitals in one day in Gaza city, 5 Nov, resulting in at least eight fatalities and 174 casualties.

All hospitals sustained damages. They included a children’s hospital (Rantisi), whose cancer ward was damaged and the only psychiatric hospital in… pic.twitter.com/hEpd3H5vPQ

— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) November 7, 2023