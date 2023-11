Muere Evan Ellingson, actor de CSI: Miami, a los 35 años

En horas de este lunes se confirmó la muerte del ex actor Evan Ellingson a los 35 años de edad. Se trataba de una antigua estrella infantil que en cierto punto brilló en varios sets de televisión y películas.

La información fue confirmada inicialmente por TMZ. El medio mismo medio apunto a que el hecho ocurrió el pasado domingo en una casa ubicada en el condado de San Bernardino, California.

Precisamente ahí el cuerpo fue descubierto en una habitación. Aunque pese al paso de las horas, los detalles del fallecimiento no han sido aclarados. Después del hecho, el padre de Evan Ellingson salió a esclarecer la situación.

Según señaló Michael, la situación fue inesperada y tuvo lugar en una casa de sobriedad. Es decir, una instalación de apoyo para personas involucradas en una rehabilitación de drogas.

Acorde a las palabras de su progenitor, Ellingson tuvo conflictos con las sustancias ilícitas en cierto punto de su vida. Claro que en el último tramo se había mantenido bien.

Evan Ellingson y su paso por Hollywood

Su carrera actoral comenzó a los 13 años, fue bastante fugaz y tras el 2010 no se supo mucho de él. Durante sus primeros pasos entró a producciones de concurrencia local como Titus, That was then, Mad TV o Complete Savages.

Quizás su papel más relevante fue en CSI: Miami. En la piel de Kyle Harmon, el actor participó en 18 episodios de la propuesta liderada por David Caruso. Aunque también apareció como hijo adolescente de Cameron Diaz en La decisión más difícil.

Eso sí también se vio involucrado en producciones de alcance mundial. Ahí aparecen trabajos en ficciones de la talla de General Hospital, Bones, 24 o Cartas desde Iwo Jima, la recordada cinta bélica a cargo de Clint Eastwood.

El mismo se declaró un apasionado por la interpretación tras ser descubierto originalmente en un parque de patinaje donde lo reclutaron para un comercial de la marca Vans.