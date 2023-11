El Comando Central de Estados Unidos informó que llevaron un submarino con capacidad nuclear a Medio Oriente. Se trata de una embarcación de propulsión nuclear clase Ohio, el que puede disparar misiles balísticos con ojivas nucleares. El Departamento de defensa aseveró que el navío es parte de su apoyo a Israel.

El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, manifestó que el objetivo es “apoyar aún más nuestros esfuerzos de disuasión en la región”. La Casa Blanca respalda los bombardeos que Israel lanza desde hace un mes sobre la Franja de Gaza. El militar de Estados Unidos precisó que el submarino está en esa zona.

El ente militar de Estados Unidos indicó en la red social X la llegada del submarino a esa región. El general Pat Ryder aclaró que el navío con capacidad nuclear estuvo el Canal de Suez y se desplazará en “el área de operaciones de la Quinta Flota”. Eso corresponde al Golfo, el mar Rojo y partes del océano Índico.

Deutsche Welle da cuenta que las fuerzas armadas de Estados Unidos buscan advertir a los países árabes en Medio Oriente que no se inmiscuyan en la guerra que Israel lleva adelante contra la Franja de Gaza. El comando central no precisó cuál es ese submarino de clase Ohio, por lo que puede ser alguno que transporta más de 150 misiles de crucero Tomahawk.

On November 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023