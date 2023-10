¿Qué se sabe sobre el ataque al hospital en Gaza que dejó cientos de muertos?

El pasado martes 17 de octubre, cientos de civiles perdieron la vida en la Franja de Gaza, luego de que un hospital apostado en la zona fuera bombardeado.

Hasta el momento, se desconoce de dónde pudo provenir el ataque, ya que desde Palestina apuntan a Israel como responsables, mientras que desde Israel han culpado al grupo islámico Hamás.

¿Qué hechos han sido comprobados?

El establecimiento afectado por la detonación de un misil es el hospital Al Ahli, en el centro de la Ciudad de Gaza, que, según sus operadores, es la única clínica dirigida por cristianos en la Franja de Gaza. Varios testigos concuerdan en que la explosión en las instalaciones tuvo lugar el martes cerca de las 20:30, hora local. Hasta ahora, se desconoce el número exacto de víctimas.

¿Qué dice Hamás?

La organización palestina Hamás, que es calificada como una organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, responsabiliza a Israel de la explosión. El gobierno de Hamás habla de 470 muertos y 300 heridos. Sin embargo, de momento, no existen pruebas que confirmen la veracidad de estas declaraciones.

Por su parte, el Ejército israelí ya había puesto en duda un número de víctimas menor, mencionado primero. Según el portavoz militar, Daniel Hagari, el misil no impactó directamente en el edificio.

¿Qué dice Israel?

Israel niega cualquier responsabilidad en el ataque y, a su vez, responsabiliza a la organización terrorista Yihad Islámica, que combate al lado de Hamás. En la red social X (antes Twitter), el presidente de Israel, Isaac Herzog, escribió: “Vergüenza para los repugnantes terroristas en Gaza, que derraman intencionalmente la sangre de inocentes”.

El Ejército israelí publicó un video que supuestamente muestra que un misil de los terroristas provocó la explosión. En él se comparan imágenes aéreas antes y después del ataque. De acuerdo con el Ejército de Israel, no se puede ver un cráter como los que suelen producirse tras un bombardeo israelí. Asimismo, el portavoz militar israelí Jonathan Conricus, dijo al canal de noticias estadounidense CNN que el servicio de inteligencia dispone de conversaciones interceptadas en las que terroristas de Hamás discuten sobre el “mal funcionamiento” de misiles. Entretanto, también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoya la versión del gobierno israelí. “En base a lo que he visto, parece que el otro bando lo llevó a cabo, no ustedes”, dijo tras su llegada a Israel el miércoles.

¿Es posible verificar las versiones?

Actualmente, las informaciones no son lo suficientemente claras como para poder sacar conclusiones. No obstante, investigaciones preliminares apoyan la versión del Ejército israelí. La plataforma de geolocalización “Geoconfirmed” analizó las imágenes disponibles y deduce de ellas que un misil lanzado desde territorio palestino explotó demasiado temprano y partes de éste cayeron sobre las instalaciones del hospital.

Esta versión encaja con la opinión de muchos expertos militares, según los que los misiles de fabricación casera de las milicias palestinas son tecnológicamente anticuados y poco fiables. La plataforma “Geoconfirmed” fue fundada en el marco de la guerra rusa contra Ucrania. Hasta ahora, su trabajo ha sido calificado de confiable, pero se basa en gran parte en una agrupación de expertos voluntarios que reúnen información de fuentes de acceso público. Hasta ahora, no hay investigaciones oficiales independientes.

¿Cómo reaccionan otros países de la región?

En muchos países con población de mayoría musulmana, la explosión ha desencadenado protestas, en parte, violentas. En suburbios de la capital libanesa de Beirut, cientos de simpatizantes de la milicia Hezbolá, que Israel, Estados Unidos, Alemania y algunos países árabes califican como organización terrorista, salieron a las calles y exigieron que se bombardee Israel desde el Líbano.

También en otros Estados, como Jordania, Irán y Túnez, hubo protestas masivas. Asimismo, los gobiernos de varios países musulmanes, como Arabia Saudí y Turquía, responsabilizan directamente a Israel de la tragedia. Por su parte, la corresponsal de DW Fanny Fascar destaca, en su análisis de la situación, que incluso Estados que hasta hace poco respaldaban procesos de acercamiento entre Israel y los países árabes, como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, ahora, culpan claramente a Israel.

¿Cómo reacciona Occidente?

El canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró conmocionado ante el ataque y exigió que se esclarezca minuciosamente. También el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó duramente el hecho y pidió su esclarecimiento. Además, exigió que se permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

¿Qué impacto tiene la explosión sobre los esfuerzos diplomáticos?

Tan solo pocas horas después de la explosión en el hospital, el impacto del ataque sobre los esfuerzos diplomáticos de los últimos días había sido devastador. Jordania canceló de último minuto un encuentro planeado entre el rey Abdalá II y el presidente estadounidense, Joe Biden, en el que también estaba prevista la participación del presidente egipcio. Los Emiratos Árabes Unidos y Rusia pidieron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, hizo un llamado a todos los Estados de la región a poner fin a la tragedia. Sin embargo, muchos expertos temen que, tras la explosión, sea más difícil que nunca pacificar la región. En opinión de Andreas Krieg, del King’s College de Londres, las posibilidades de actuar de Israel han disminuido drásticamente desde el ataque, independientemente de que aún se desconozca el verdadero trasfondo.