Elecciones Argentina 2023: politóloga explica que Milei ha sabido interpretar “la desesperación” pero con “un discurso profundamente ilusorio”

Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, conversó con La Prueba de ADN para analizar el escenario que se vive de cara a las elecciones 2023 en Argentina, generando un gran interés a nivel sudamericano e internacional.

No hay dudas de que uno de los candidatos que más ha dado de qué hablar es Javier Milei, quien recientemente hizo un llamado para que sus seguidores lo hagan ganar en primera vuelta. Frente a esto, la invitada señaló que “en este contexto de la política argentina podría pasar cualquier cosa“.

“En principio, no parecería que fuera un escenario probable, lo que no significa que no sea posible”, complementó, explicando que las votaciones están “estructuradas en una elección de tercios, muy pareja”.

Asimismo, detalló que “la regla constitucional en Argentina exige que para ganar en primera vuelta el candidato que sale primero tiene que obtener 40% con una diferencia de 10 puntos conceptuales respecto del que sale segundo; u, obtener más del 45% de los votos“.

Con estas operaciones matemáticas, la especialista considera que no sería muy factible, aunque el apoyo se daría con base en el “nivel de agotamiento que tiene la sociedad argentina sobre las peleas que genera la política, en la expectativa de decir ‘resolvemos todo de una sola vez'”.

Contexto económico

Más allá de las divisiones netamente políticas que movilicen a la ciudadanía trasandina, la realidad económica del país juega un rol importante, más aún cuando en los últimos años se ha visto considerablemente mermada.

A modo de análisis, Pegoraro sostiene que “el que mejor ha sabido recoger la sensación de desesperación en la ciudadanía es Javier Milei, en una construcción de un discurso profundamente ilusorio y hasta mentiroso“.

De esta manera, con una ‘estrategia’ de omisión por parte del abanderado de Libertad por Siempre, asegura que la situación económica que se refleja de cara a estas votaciones, perjudica por igual a los dos candidatos tradicionales; tanto a Patricia Bullrich como a Sergio Massa”.

La mirada y el padrón electoral

Otro punto que analizó Mara Pegoraro sobre las elecciones de 2023 en Argentina tiene relación con la percepción que tiene la ciudadanía sobre los candidatos y qué tipo de votantes se volcarán a las urnas el próximo 22 de octubre.

La miembro de la Red de Politólogas hizo hincapié en que “el padrón electoral argentino es joven (…) ahí también hay otro proceso de transformación cultural, producto de que la sociedad consume de manera más inmediata y tiene demandas más inmediatas”.

Esto tiene directa relación con la forma en que cada uno de los candidatos presenta sus propuestas, o eslogan, de manera más efímera y liviana. Bajo la mirada de la experta, es una situación “hija de la época. La política expresa un momento histórico, social, político, cultural y tecnológico. Es muy difícil pensar en una propuesta política que deba ser atractiva en formato Tik-Tok, en menos de 50 segundos; cualquier cosa que dure más no es consumida”.