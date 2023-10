Gaza acusa bombardeo de Israel a escuela de la ONU: al menos seis muertos y decenas de heridos

El Ministerio del Interior de Gaza informó sobre un bombardeo de Israel a una escuela de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ubicada en la ciudad Jan Yunis, al suroeste de la Franja de Gaza.

Las autoridades gazatíes denunciaron lo ocurrido en su perfil de Telegrama el pasado martes. En esa línea, el medio panárabe Al Yazira señaló en una primera instancia que hay cerca de cuatro muertos y 50 heridos.

Sin embargo, dicha cifra aumentó tras emitirse un comunicado por parte del comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, quien afirmó que “al menos seis personas han muerto esta tarde cuando una escuela de UNRWA ha sido alcanzada en el campamento de refugiados de Al Maghazi”.

Palestinian people search for usable items in a destroyed school, run by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), after Israeli airstrikes at Al-Maghazi Refugee Camp in Deir al-Balah, Gaza on October 18, 2023. Photo by Ashraf Amra

Además, indicó que entre los heridos hay personal del organismo y que el recinto sufrió graves daños estructurales. Y agregó que alrededor de 4.000 personas se han refugiado en la escuela que sufrió un bombardeo en Gaza.

“Esto es indignante y demuestra una vez más un flagrante desprecio por la vida de los civiles. Ya no hay ningún lugar seguro en Gaza, ni siquiera las instalaciones de la UNRWA”, concluyó Lazzarini.

