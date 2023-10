Francia: evacuan seis aeropuertos y el Palacio de Versalles por amenazas de atentado

Durante la jornada de este miércoles, varios aeropuertos de Francia fueron evacuados, al igual que el Palacio de Versalles nuevamente, por motivos de seguridad.

La medida de “emergencia de atentado” fue decretada después de que el pasado viernes se diera a conocer sobre el asesinato de un profesor en territorio francés, correspondiente a un ataque islamista. Es por ello, que ahora el país europeo se encuentra en alerta ya que se han multiplicado los avisos de bomba.

En concreto, fueron seis los aeropuertos que resultaron siendo evacuados en Francia por “amenazas de atentados” recibidas mediante un correo electrónico. Dentro de los aeropuertos que se encuentran afectados están los de Lille, Lyon (Bron), Nantes, Niza, Toulouse y Beauvais. Además, un vocero del aeropuerto de Estrasburgo comunicó que también lo estaban evacuando.

En tanto, la Dirección General de la Aviación Civil del país galo confirmó que durante la mañana hubieron diversas alertas de bombas, por lo que realizaron evacuaciones en terminales de Lille, Lyon, Toulouse y Beauvais.

Por su parte, el aeropuerto de Niza indicó a través de X (antes Twitter) que “sólo hubo una alerta de paquete sospechoso, algo habitual, que obligó a establecer un perímetro de seguridad, pero todo volvió a la normalidad”.

Por si fuera poco, las evacuaciones en Francia llegaron hasta el Palacio de Versalles por motivos de seguridad, según confirmó la página web y las redes sociales del recinto. “Estimados visitantes, por razones de seguridad, el Palacio de Versalles está evacuando a los visitantes. Gracias por su comprensión”, indicaron a través de X.

Cabe señalar, que esta es la tercera evacuación que se realiza en el Palacio de Versalles durante esta semana. Este martes los visitantes tuvieron que evacuar el lugar por la presencia de un objeto sospechoso, mientras que el fin de semana por una amenaza de bomba.

🌍 Dear visitors, for security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/PejKRBSJwp

— Château de Versailles (@CVersailles) October 18, 2023