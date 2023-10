Roni Kaplan, capitán del ejército israelí: “Estamos realizando enormes esfuerzos para minimizar el daño a civiles”

Una semana se cumple del ataque con proyectiles lanzado por Hamás desde Gaza, los que impactaron en zonas ocupadas, y que llevó a que Israel se declarara en estado de guerra.

Desde el pasado fin de semana, los ataques no han cesado, dejando más de 2.000 muertos entre palestinos e israelíes, haciendo que Israel diera un ultimátum de 24 horas para que civiles abandonen la zona norte de la Franja de Gaza y comenzar así una ofensiva terrestre.

Sobre esta situación conversó con ADN el capitán del ejército israelí, Roni Kaplan, quien señaló que la situación está “sumamente tensa, estamos en el octavo día de la guerra y en este momento estamos alcanzando las posiciones de distintos cabecillas terroristas en la Franja de Gaza”.

“Hemos alcanzado la posición de Ali Kadi, comandante de Nú Cuba, que es el comando de élite de Hamás, que realizó este ataque terrorista sin precedentes el día sábado anterior“, detalló.

En esa línea, calificó el ataque de Hamás como “la peor matanza de judíos en 24 horas desde el último día del holocausto”.

Daños a civiles

Respecto a la alta cantidad de civiles fallecidos en esta guerra, Kaplan aseguró que “nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares y contra cabecillas terroristas, estamos realizando enormes esfuerzos para minimizar el daño a civiles y a bienes civiles en la franja de Gaza”.

Sobre el ultimátum de 24 horas, el capitán del ejército israelí expresó que “nosotros solicitamos el día de ayer la evacuación justamente con el objetivo de minimizar el daño, pero Hamás ordenó a la población en la zona de la ciudad de Gaza que se queden en el lugar y no se muevan”.

“Aun así, la población de la Franja de Gaza está haciendo caso omiso a Hamás y se está moviendo, hay cientos de miles de personas que se están moviendo”, sostuvo.

En esa línea, Roni Kaplan dijo que “nosotros preferiríamos no evacuar a nadie, preferiríamos no hacer ningún tipo de operación, pero Hamás está con la esperanza de que entren en esta guerra los iraníes, el Hezbollah, también los grupos terroristas en Cisjordania o Judá y Samaria, también algunos grupos dentro de Israel (…) pero están bajando, y nosotros seguimos firmes en desmantelar a Hamás y a los crímenes de guerra del jamás, los vamos a desmantelar, los vamos a erradicar”.

Asimismo, y por la muerte de civiles, el capitán expresó que “Hamás es el responsable, ellos cometen un doble crimen de guerra: atacan indiscriminadamente a civiles israelíes con estos cohetes que siguen cayendo en este momento en todo Israel, mientras utilizan a los habitantes de la franja de Gaza como escudos humanos”.

“Nosotros no teníamos ningún tipo de intención de salir a esta guerra, pero Hamás asesinó a bebés, los incineró, cortó cabezas de mujeres luego de violarlas, mató a cientos de israelíes a sangre fría y hay que entender que es un grupo terrorista que en su visión teológica se deriva a una visión política que no acepta al otro, que no acepta la existencia del otro”, aseveró.

“Si hay alguien que se está ocupando de los civiles en la franja de Gaza más que nadie es Israel, mucho más que Hamás”, afirmó Roni Kaplan.

Finalmente, el vocero del ejército israelí manifestó que “somos un país democrático, gente que somos civiles, que vinimos a la reserva luchando con un grupo terrorista. No vinimos acá solamente para defender a nuestras mujeres, a nuestros hijos e hijas, sino que llegamos acá también como primera línea del mundo libre para luchar contra un terror, con un extremismo islámico, que si sigue adelante básicamente es un peligro para todo el mundo“.

“Quien no comprende que los valores de la vida, de la democracia, de las libertades, son representados por Israel; quien hace una equidistancia moral entre lo que hizo Hamás y lo que está haciendo Israel en este momento, simplemente está practicando la inmoralidad“, cerró.