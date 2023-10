Guerra Israel y Palestina: Papa Francisco expresa su dolor y pide “la liberación inmediata de los rehenes”

Expresando su “dolor y preocupación”, el Papa Francisco se refirió durante la audiencia general de este miércoles 11 de octubre a la guerra entre Israel y Palestina, tras el ataque sorpresa del grupo islamista Hamás sobre varios sectores israelíes.

En su intervención, el Papa Francisco tuvo palabras especiales para referirse al conflicto entre Israel y Palestina, guerra declarada que ha dejado cientos de muertos en ambos lados de la Franja de Gaza, y donde además hay rehenes en manos de Hamás.

En sus palabras sobre la que sucede en Medio Oriente, “estado de guerra” que fue declarado por Israel luego de un ataque sorpresa de Hamás por aire, mar y tierra el pasado sábado 7 de octubre, el Papa Francisco indicó que “sigo con lágrimas y aprensión lo que sucede en Israel y Palestina. Muchas personas muertas, otras heridas. Rezo por aquellas familias que han visto un día de celebración transformado en un día de luto y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente“.

El pontífice además reconoció que si bien Israel tiene derecho a defenderse, ve con preocupación la situación de los palestinos en la Franja de Gaza donde también ha habido víctimas civiles e inocentes.

“Es el derecho de quienes son atacados a defenderse, pero me preocupa mucho el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y sólo hacen sufrir a ambos”, indicó el Papa Francisco.

El líder de la Iglesia Católica terminó sus palabras sobre la guerra entre Israel y Palestina puntualizando que “Oriente Medio no necesita guerra, sino paz, una paz basada en la justicia, el diálogo y la valentía de la hermandad“.

