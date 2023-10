Israel: los cruentos testimonios de los sobrevivientes del festival de música electrónica interrumpido por Hamás

El grupo islamista palestino Hamás irrumpió, el sábado pasado, un festival de música electrónica que se celebraba cerca del kibutz (cooperativa agrícola) Reim, en el sur de Israel y próximo a Gaza: los servicios de emergencia israelíes han contabilizado 260 cuerpos recuperados tras el fatal ataque.

Los padres de los jóvenes que se encontraban en el evento se han desplazado a la comisaría de la ciudad de Lod, cerca del aeropuerto Ben Guirón, para dejar constancia de la denuncia de desaparición, según la agencia Efe, citada por El País.

Arik Nani, una de las asistentes al evento, logró escapar “bajo el sonido de los disparos de armas automáticas y el olor a pólvora de los cohetes”, de acuerdo al relato del medio citado. Tras ver decenas de proyectiles cruzas el cielo, “no sabía dónde estaba el norte, ni el sur. A una parte le dio un ataque de pánico, otros se echaron al suelo y otros se quedaron bloqueados. Y entonces pensábamos que solo eran cohetes”.

Luego de los cohetes, los organizados detuvieron la música y anunciaron la cancelación del festival. Una masa corrió hacia los estacionamientos y los automóviles, pero había un obstáculo para salir “y entonces empezamos a escuchar el tatatá de armas automáticas”, relató Nani:

“Muy cerca y por todos los lados, así que no teníamos claro hacia dónde ir. Decidimos no ir hacia el kibutz. Cayeron más cohetes, salimos del coche y nos tumbamos. Empezamos a correr. Yo, como podía, iba en sandalias. Entonces vimos un grupo enorme de gente corriendo en pánico absoluto por un espacio abierto mientras seguían sonando los disparos. Fuimos en otra dirección”.

Cinco horas después logró encontrar refugio.

Tali Atias es mamá de Dorin Atias, una joven de 23 años que se encontraba en el evento. El último mensaje que recibió de su hija fue: “Mamá, hay una alerta, han cancelado el festival. No te preocupes. Te contaré cómo va la cosa en cuanto llegue el coche”.

Entonces, la comunicación se cortó.

Una amiga de Dorin contó que habían sido capturadas por los árabes. Fuentes locales han calculado que los secuestrados por Hamás superan el centenar de personas.

Otra sobreviviente relató:

“De repente, de la nada, entraron abriendo fuego en todas direcciones. Cogí las llaves del coche y comenzamos a avanzar para escapar de los disparos. En un momento nos alcanzaron, dispararon contra nuestros vehículos y nos bajamos […]. Me subí a un árbol y empezaron a rociar a disparos a la gente. Puse el móvil en modo silencio y comencé a arrastrarme por un naranjal. Oía el silbido de los disparos. Vi a conocidos heridos. De repente, se acercó un tanque. Estaba segura de que me rescataría, pero el conductor me dijo: ‘No puedo dejarte entrar, tengo un muerto en el tanque’. Mucha gente se subió encima”.

Los muertos en Israel superan las 700 personas, los heridos van más allá de los 2.200.