Chileno en Israel tras ataque de Hamas: “Hay un grupo de chilenos que estamos en una situación de indefensión absoluta”

“Estábamos saliendo del hotel, camino al aeropuerto en Tel Aviv, cuando nos enteramos”, dijo de entrada Edgardo Chucc, uno de tantos chilenos atrapados en el aeropuerto internacional Ben Gurión, la mañana de este sábado a ADN.

De lo que se enteraron, él y otros connacionales con los que se encuentra viajando, fue del bombardeo masivo que Hamas ejecutó en contra de varias ciudades de Israel y la posterior declaración de guerra.

Luego agregó: “El hotel en el que estábamos se encuentra en el entorno de Jerusalén. Teníamos un vuelo a Madrid por Iberia y se canceló. Están todos los vuelos cancelados. Sin embargo, pareciera que todos los vuelos que no son de la comunidad europea sí se están moviendo y no estaría cerrado el espacio aéreo. Hay una confusión, porque no hay ninguna comunicación formal del aeropuerto”.

Lo que le sorprendió desde el Ben Gurion fue la falta de información: “La imagen del mundo israelí es muy estructurada, pero aquí no ha hablado nadie. Llevamos un par de horas; no sabemos si el aeropuerto está cerrado o no, o si tiene refugio ante peligro de bombardeo”.

Pese al estado de incertidumbre que, precisa, “no es fácil” sortear, “lo estamos administrando bien, creo yo”. Pero ni la agencia de viajes usada para el traslado, ni la aerolínea, han dado respuestas: “Lo hablamos con la agencia, que dice que no es problema de ellos, sino de Iberia; Iberia dice que es un problema mayor, porque es un país en guerra; y nosotros en medio. Tenemos un grupo de chilenos que andábamos en una visita acá. Estamos esperando poder embarcarnos. Esto nos sorprende. Hay que administrar la ansiedad y los documentos”.

Por lo pronto, lograron que el mismo bus que los dejó en el aeropuerto los fuera a buscar para llevarlos de regreso al hotel, “pero entiendo que hay problemas también en la ruta, no tengo claridad de eso. Pero aquí en el aeropuerto no tenemos ninguna información oficial, entonces estamos frente a una decisión: nos quedamos o nos devolvemos al hotel”, acotó.

Desde el consulado de Chile en Israel, que fue contactado por Chucc el viernes, “dijeron de vuelta que todavía no hay ninguna indicación de evacuación ni nada y que piensan que el tema, basado en experiencias anteriores, debería tener un acuerdo pronto. Pero no sabemos”, detalló.

En esa misma jornada, y este sábado, solo una cosa les ha llamado particularmente la atención: la baja circulación de automóviles y de personas, pues del ataque mismo, dijo, es una tensión permanente con la que viven los israelíes. Lo graficó así: “Hoy, muy temprano, andábamos dando unas vueltas por el muro de los lamentos y escuchamos unos bombazos que nos llamaron la atención, pero jamás pensamos que fuera un bombardeo. Nunca lo imaginamos”.

“Lo único que hay que hacer es tener calma, evaluar las decisiones, tener buenas alternativas y ante eso, resolver. Mientras tanto, estamos en el aeropuerto mirando atentos a que ojalá venga a buscarnos el bus para que nos lleve de vuelta al hotel. Confiamos en el Señor que esta cosa se resuelva bien. Es reimportante que las autoridades que correspondan sepan que hay un grupo de chilenos que estamos en una situación de indefensión absoluta, salvo volver al hotel y quedarnos allá hasta que ojalá se pueda abrir un vuelo y poder devolvernos”, cerró.

Cancillería

Poco después del mediodía, desde el ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que “a través de sus consulados en Tel Aviv y en Ramallah, se encuentra pendiente de la situación de nuestros connacionales en la zona y brindando asistencia consular a quienes lo requieran. Además, se está en contacto con los afectados por la suspensión y cancelación de vuelos en Israel, a quienes se les entregará la orientación consular necesaria hasta que la situación se normalice”

“Por el momento no tenemos información de compatriotas heridos”, cerró el comunicado.