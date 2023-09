¡No me toques!: streamer sufre acoso mientras transmitía en vivo por redes sociales

Este viernes, la streamer española Gonsabella sufrió una agresión sexual, tras ser manoseada por un turista mientras transmitía en vivo por redes sociales.

En detalle, el hecho ocurrió en a localidad costera de Benidorm, en España, luego que un turista británico le tocara la parte trasera a la influencer que cuenta con más de 165 mil seguidores en Instagram.

Previamente, el sujeto comenzó a mirarle el trasero de manera fija mientras la joven transmitía en vivo por dicha plataforma. Luego, procedió a tocarla sin su permiso.

Frente a esta situación, Gonsabella le respondió notoriamente afectada: ¡No me toques eh, no me toques!. Y procedió a tomar distancia de individuo.

Una vez viralizado el registro, la streamer agradeció las muestras de apoyo y reveló que decidió presentar una denuncia. “Quería agradecer, tanto a hombre como mujeres, que me han estado enviando mensajes con el tema del clip, del turista que se propasó conmigo”, manifestó.

“Fue algo aberrante”

“Me da un poco de reparo subir el clip a la redes, pero se me ha ablandado un poquito el corazón de recibir tanto cariño. Fue algo aberrante y nefasto“, agregó la joven.

Finalmente, sostuvo que “fui a poner la denuncia. Los policías han sido encantadores y me han dicho que la situación es complicada, porque al no tener ningún tipo de dato sobre el chico, la situación no va a ser fácil identificarlo”.