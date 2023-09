Durante la semana pasada, un ciclón extra tropical afectó a gran parte del sur de Brasil dejando al menos a 340.000 personas damnificadas. Por ahora, a raíz del desastre natural se han reportado 46 personas fallecidas y otras 46 desaparecidas.

El fenómeno meteorológico causó diversas inundaciones, deslizamientos y lluvias extremas en los estados Río Grande do Sul y Santa Catarina. Provocando que, al menos, 924 personas resultasen heridas tras el paso del ciclón.

De acuerdo al último balance entregado por las autoridades brasileñas, el ciclón afectó a exactamente 340.918 personas, de las cuales al menos 25.000 tuvieron que abandonar sus hogares de manera provisional o permanente debido a las inundaciones en la zona.

Cabe señalar, que el paso del ciclón ocasionó grandes inundaciones que dejaron a casas bajo el agua, además de las destrucciones de puentes, carreteras, infraestructuras e incluso zonas de cultivo. Por el momento, 93 ciudades del país sudamericano han reportado daños tras el evento meteorológico.

Por su parte, el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, visitó durante la jornada de este domingo las ciudades damnificadas por el ciclón y anunció diversas ayudas económicas a los afectados. En concreto, el Gobierno anunció la liberación de recursos por un total de 741 millones de reales.

En detalle, según expresó el vicepresidente brasileño, cada persona damnificada recibirá el monto de 800 reales, mientras que a cada familia agricultora se le adjudicarán 4.600 reales.

O presidente @LulaOficial, diretamente do G20, liderou as ações do @govbr de resgate e salvamento, reconstrução das cidades e recuperação da economia gaúcha.

Repasses liberados para a população afetada até este domingo (10) somam R$741 milhões.

📲 DIGITAL/PR pic.twitter.com/i3yiRa9hV0

— Governo do Brasil (@govbr) September 10, 2023