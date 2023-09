India pondrá a prueba su creciente influencia mundial como anfitrión de la cumbre del G-20

Este fin de semana, India tendrá la posibilidad de demostrar su liderazgo mundial cuando reciba a las 20 economías más grandes del mundo en el marco de la cumbre del G-20, la cual se realizará en su capital, Nueva Delhi.

En el último tiempo, India ha crecido exponencialmente en distintos ámbitos, se convirtió en el cuarto país en la historia en pisar la Luna, es una de las cinco economías más grandes del mundo y recientemente se convirtió en el país más poblado del mundo, superando a China. Bajo ese contexto, el país hindú será la sede de una nueva versión del G-20.

La cumbre presentará un escenario en el que se pondrá a prueba la influencia de India y su política exterior de no alineamiento con ningún polo de incidencia. En ese sentido, afrontará su tensa relación con China, país con el que mantiene disputas territoriales y de competencia por influir en la región.

En tanto, la cumbre a realizarse en Nueva Delhi estará marcada por la ausencia de los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y del presidente chino, Xi Jinping. Sin embargo, ambos países enviarán representantes en su lugar.

Por otro lado, en el último tiempo India ha expresado un notable acercamiento con Estados Unidos, lo que pone en la cuerda floja su estrecha relación con China. Lo anterior, podría marcar la dirección hacia donde se dirigirá el encuentro de los líderes mundiales.

Además, Nueva Delhi ha fortalecido sus lazos con Rusia, lo cual quedó demostrado en el grupo de los BRICS, junto a Brasil, China y Sudáfrica, donde trata de mantener buenas relaciones con todos los países.

En cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, India se ha mantenido al margen y ha buscado ser neutral sin demostrar apoyo hacia ninguna de las naciones en conflicto. De hecho, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski no fue invitado a la instancia, con el objetivo de desviar la atención de los enfrentamientos con Rusia.

Todos esos aspectos estarán en tabla cuando se reúnan los líderes de las economías mundiales este sábado en una nueva versión de la cumbre del G-20 en Nueva Delhi.

