Elon Musk afirma haber evitado un ataque ucraniano a una flota rusa en 2022

Durante las últimas horas, el millonario y dueño de Twitter (ahora “X”), Elon Musk, afirmó haber evitado un ataque Ucranio a una base rural en el año 2022.

Según señala el Musk, lo hizo rechazando el pedido desde Kiev para activar un acceso a internet en el mar negro, en las cercanías de Crimea.

En su plataforma de X, el magnate explicó la situación:

“Hubo un pedido de emergencia de las autoridades de gobierno (ucranianas) para activar Starlink hasta Sebastopol. La intención evidente era hundir la mayor parte de la flota rusa“, escribió.

S trata de la flota rusa ubicada en el Mar Negro de Crimea a la cual Musk le habría impedido ejecutar un “acto de guerra“.

“La intención obvia era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada“, escribió Musk.

“Si hubiera accedido a su petición, entonces SpaceX sería explícitamente cómplice de un gran acto de guerra y escalada del conflicto“, concluyó.

New details on Elon Musk’s decision not to turn on the Starlink system near Crimea.

Before deciding on this issue, the American billionaire spoke with the Russian Ambassador to the United States Anatoly Antonov. It was he who warned Musk about a possible nuclear response from… pic.twitter.com/nrkNrEHKBc

— Sprinter (@Sprinter99800) September 8, 2023