Tras su éxito en la Luna: en qué consiste la misión espacial que la India envió al Sol

Esta semana la India anotó otro hito en su meteórica carrera espacial. Ahora, el país asiático lanzó su primera misión enfocada en el Sol.

Despegando en horas de esta mañana desde una plataforma en Sriharikota, Aditya-L1 se embarcó en un viaje de grandes proporciones. Uno que contempla un trayecto de 1,5 millones de kilómetros. Claramente la idea no es recorrer los 150 millones de kilómetros existentes.

Se trata de un recorrido que durará 4 meses, acotando brevemente la distancia entre el planeta y la magna estrella. Todo de la mano de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

Eso sí, la idea es ambiciosa. El objetivo sería entender el Sol, su dinámica y aspectos como el mismo clima espacial. Claro que también es un estudio a los campos magnéticos, a los llamados vientos solares e incluso a cómo la radiación afecta a los satélites en órbita.

Todo como parte de un proyecto cuyos gestores ya adelantan que supondrá un beneficio no solo particular, sino que también para el resto de la comunidad científica del globo.

“El lanzamiento de Aditya-L1 por PSLV-C57 se ha realizado con éxito”, escribió la entidad en su cuenta de X. “El vehículo ha colocado el satélite con precisión en la órbita prevista”, agregó a la espera de la llegada al lugar estacionario donde se ubicará la misión.

Aditya-L1 started generating the power.

The solar panels are deployed.

The first EarthBound firing to raise the orbit is scheduled for September 3, 2023, around 11:45 Hrs. IST pic.twitter.com/AObqoCUE8I

— ISRO (@isro) September 2, 2023