Misión espacial Chandrayaan-3 de India registró un posible terremoto en la Luna

Fue el pasado miércoles 23 de agosto, cuando la misión espacial de India “Chandrayaan-3” aterrizó en la superficie de la Luna, convirtiéndose en el cuarto país en llegar al satélite. Ahora, a poco más de una semana de su llegada, se está investigando un posible evento sísmico registrado en la Luna.

La Agencia Espacial India (ISRO, en inglés) es quien está llevando a cabo las indagatorias sobre el presunto terremoto que percibió el módulo de aterrizaje de la misión Chandrayaan 3 en la zona del polo sur de la Luna.

Según precisaron desde la agencia espacial, la carga útil del Instrumento para la Actividad Sísmica Lunar (ILSA) ha registrado las vibraciones que se producen debido a los movimientos del rover Pragyan y otras cargas útiles desde el alunizaje.

El propósito de ILSA es medir las vibraciones provenientes del suelo, las cuales pueden ser generadas por terremotos naturales, impactos o eventos artificiales.

De acuerdo al informe proporcionado por la Agencia Espacial India, se muestra “un evento, aparentemente natural, recogido el 26 de agosto de 2023. El origen de este suceso se encuentra actualmente bajo investigación”.

Por otro lado, hace apenas unos días la misión espacial “Chandrayaan-3” logró detectar la presencia de oxígeno en la superficie lunar. Además, se registró la existencia de hierro, titanio, silicio, cromo, calcio, aluminio, azufre y magnesio.

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ scientific experiments continue …..

Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL

— ISRO (@isro) August 29, 2023