“Estamos en la Luna”: aterriza con éxito misión espacial de la India “Chandrayaan-3”

Con éxito aterrizó la misión espacial de la India “Chandrayaan-3” en la Luna durante la mañana de este miércoles, y que desató la alegría de los científicos y la ciudadanía.

“Este éxito no es solo de la India, pertenece a toda la humanidad“, señaló el presidente Narendra Modi por videoconferencia desde Sudáfrica.

“Esta misión ayudará a otras misiones lunares de otros países. Todos podemos aspirar a llegar a la Luna y más allá”, agregó.

Según detallaron desde la Agencia Espacial de India, el módulo de aterrizaje Vikram de la misión Chandrayaan-3 tocó la superficie lunar pasadas las 18:00 horas (08:30 en Chile), luego de realizar una maniobra de frenado y aproximación totalmente automática, lo cual supone un reto tecnológico gigantesco.

“Hemos conseguido el aterrizaje suave. La India está en la Luna“, sostuvo el jefe de la agencia espacial, Shri S. Somanath.

Uno de los momentos críticos fue cuando el módulo Vikram alcanzó el punto más cercano a la Luna dentro de su órbita elíptica, donde se llegó a registrar una velocidad de más de 6.000 kilómetros por hora por parte de la misión.

En conversación con El País, el científico Santosh Vadawale dijo que “la operación de aterrizaje es extremadamente compleja, por eso la llamamos los 20 minutos de terror“.

El objetivo principal del Chandrayaan-3, cuyo coste ronda los 76 millones de dólares (cerca de $65 mil millones) es demostrar el aterrizaje seguro y suave en la región polar sur de la Luna, y también comprender las propiedades térmicas y físicas de la superficie lunar en el lugar de aterrizaje, y entender sus propiedades químicas.

“La contribución científica más importante de esta misión serán las observaciones completamente nuevas de las propiedades químicas, térmicas y físicas de la superficie lunar en la región polar sur”, expresó Vadawale.

El jefe de la NASA, Bill Nelson, felicitó el exitoso aterrizaje de la misión espacial india. “¡Felicidades por el exitoso aterrizaje lunar Chandrayaan-3 en el Polo Sur!“, manifestó.

“Y felicitaciones a la India por ser el cuarto país en lograr un aterrizaje suave de una nave espacial en la Luna. ¡Estamos encantados de ser su socio en esta misión!”, aseguró.

Congratulations @isro on your successful Chandrayaan-3 lunar South Pole landing! And congratulations to #India on being the 4th country to successfully soft-land a spacecraft on the Moon. We’re glad to be your partner on this mission! https://t.co/UJArS7gsTv

— Bill Nelson (@SenBillNelson) August 23, 2023