El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, defendió el enfoque aplicado en el desalojo y cierre del campamento El Trébol, ubicado en el eje Camino a Melipilla con Santa Marta, subrayando que es posible recuperar espacios públicos “sin deshumanizar” a las familias que viven en tomas irregulares.

En entrevista con Ciudadano ADN, el jefe comunal recalcó que el operativo, que permitió la salida voluntaria de 110 familias, más de 380 personas, fue el resultado de meses de trabajo social y coordinación institucional.

16 DE DICIEMBRE 2025 / MAIPU Cientos de funcionarios municipales de la comuna de Maipú junto con carabineros proceden a erradicar el Campamento El Trebol en el eje Camino a Melipilla con Av. Pajaritos. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

“El gran objetivo era ordenar este espacio de la comuna, pero sin caer en una pulsión violenta o autoritaria. Aquí hay niños, personas mayores, mascotas e historias de vida muy dramáticas”, afirmó.

Vodanovic sostuvo que el municipio optó por un plan integral de acompañamiento, priorizando a hogares con niños, niñas y adolescentes, personas mayores o con discapacidad.

“A las familias con niños les implementamos subsidios de arriendo transitorio. El municipio buscó y financió esos arriendos para asegurar un lugar de llegada”, explicó. El campamento presentaba alta complejidad por riesgos sanitarios y de seguridad, como ductos, instalaciones eléctricas irregulares y cercanía a una autopista.

El operativo contó con apoyo de Carabineros , más de 140 efectivos de áreas especializadas, incluyendo agentes de diálogo, y se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial. Según la policía, el procedimiento podría extenderse entre cuatro y cinco días, aunque el plazo dependerá del avance de las etapas.

El alcalde enfatizó que el desalojo se desarrolló “sin resistencia ni violencia”, lo que atribuyó a la generación de confianzas y a un trabajo prolijo con organismos como la Oficina Local de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Cuando las cosas se hacen bien, son menos noticiosas. Pero este es el camino: ordenar es necesario y urgente, sin ser brutos ni violentos”, dijo.

Tras el cierre, el municipio iniciará la recuperación del espacio con paisajismo y áreas verdes. Además, anunció que Maipú proyecta avanzar en marzo con la erradicación del campamento Santa Marta, buscando replicar el mismo enfoque. “Podemos ordenar Chile sin deshumanizarlo”, recalcó Vodanovic.