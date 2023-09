Ecuador: candidata presidencial Luisa González acepta usar chaleco antibalas tras recibir amenazas

“La democracia está herida de muerte”, aseguró en sus redes sociales la candidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González, al reconocer que aceptó usar chaleco antibalas y extremar sus medidas de protección, luego de recibir amenazas contra su vida, en medio de una convulsionada campaña política.

La candidata del correísmo, que disputará la segunda vuelta por la presidencia de Ecuador ante el empresario Daniel Noboa el próximo 15 de octubre, no había querido usar chaleco antibalas ni aceptar la protección ofrecida por el gobierno pese al asesinato el pasado 9 de agosto del candidato Fernando Villavicencio, quien fue abordado tras un mitin político en Quito.

“No es contra una candidata, es contra la democracia”

La campaña presidencial en Ecuador se ha realizado en medio de un clima de alta violencia, que ha llevado a que los candidatos extremen sus medidas de seguridad.

En ese sentido, la candidata Luisa González, que estuvo realizando actividades de campaña en el norte de Ecuador indicó que “debido a la máxima alerta de seguridad por un intento de atentado contra mi integridad, me he visto en la obligación de aumentar las medidas de seguridad. Esto no es contra una candidata es contra la democracia”.

A esto agregó que “no puede ser que tenga que usar un chaleco antibalas mientras cada madre, cada padre de familia no tiene acceso a seguridad. No hay garantías para hacer política en este país ni para vivir en paz. Esto tiene que terminar”.